Dans un entretien qu’il a accordé, hier, mercredi 06 avril 2022, au quotidien d’informations générales « Le Républicain », le Directeur National de la Géologie et des Mines (DNGM), Cheick Fanta Mady Keïta, a fait savoir que l’or brille pour le Mali. Mais, cela n’est pas su par une bonne partie de la population malienne. Selon Cheick Fanta Mady Keïta, l’or représente 70% des recettes du Mali actuellement. A ses dires, les autorités sont en train de pousser les sociétés minières à faire encore plus. « On est tous des Maliens, on essaye de faire davantage pour que cet or brille pour nous », a-t-il dit.

Le Mali est le 3ème pays producteur de l’or en Afrique, mais l’or ne brille pas assez pour les Maliens. Qu’est-ce qui fait cela ? Selon le Directeur National de la Géologie et des Mines (DNGM), Cheick Fanta Mady Keïta, cette question revient chaque fois, et il est très important d’édifier la population par rapport à cela. « Je vais vous expliquer un fait qui est très concret. Au Mali, on a l’unicité de la caisse. Tout ce qui est comme recette dégagée par toutes les structures, par tous les départements au Mali, les bénéfices, les recettes vont dans la même caisse. Imaginez, l’or représente 70% des recettes du Mali actuellement. Je vous donne un exemple palpable pour vous dire que l’or brille pour les Maliens. Quand le secteur minier met dans la caisse 600 milliards de FCFA, tu trouveras que le secteur de la santé met 10 milliards de FCFA, le secteur de l’environnement met 8 milliards de FCFA, le secteur du transport met 30 milliards de FCFA etc. Le secteur minier est le premier rang au niveau recette. Quand on veut faire des infrastructures routières, on puise dans cette caisse pour le faire, quand on veut construire les écoles, quand on veut faire des forages au niveau des villages et des communes, quand on veut construire des centres de santé, c’est puisé dans cette caisse. Et tu trouveras qu’à chaque fois que l’Etat dégage l’argent dans cette caisse, si c’est pour faire une action au niveau sanitaire, au niveau de l’éducation, tu trouveras que l’argent mis par les mines représente les 70% ou les 80% », a-t-il précisé. Il a indiqué que le profit engrangé par le secteur minier n’est pas resté au niveau du secteur minier. A l’en croire, ce profit-là est mis à la disposition de l’Etat. Pour lui, ce sont ces recettes qui permettent de financer beaucoup d’action de l’Etat. Cheick Fanta Mady Keïta a signalé qu’il y a plusieurs mines dans la région de Kayes. Avant d’ajouter que les patentes payées par les sociétés minières représentent des milliards de FCFA chaque année et il y a une clé de répartition à ces milliards-là : la commune a sa part, le cercle a sa part, la région a sa part. Quand les gens disent que l’or ne brille pas pour le Mali, dit-il, il sied de donner la bonne explication à la population pour qu’elle sache les avantages, les atouts que le secteur minier dégage. « On est tous des Maliens, on essaye de faire davantage pour que cet or brille pour nous », a déclaré Cheick Fanta Mady Keïta. A ses dires, les autorités sont en train de pousser les sociétés minières à faire encore plus. « Par exemple, le nouveau code minier de 2019, on a mis l’accent sur le contenu local. On a vu que les pourcentages que le Mali a au niveau de ces sociétés d’exploitations d’or, on ne peut pas se résumer à ça, donc on a mis dans le code de 2019 un contenu local. Qu’est ce qu’un contenu local ? On dit à capacité égale, compétence égale, quand il y a un marché entre un étranger et un malien, il faut donner le marché à la société malienne et je vous le dis, il faut vérifier, dans beaucoup de mine actuellement. Ce sont les sociétés sous traitantes maliennes qui sont en train d’opérer dans ces mines. Et l’argent dégagé par rapport à ça va rester au Mali. Ce contenu local va beaucoup nous permettre que cet or brille davantage pour le Mali. On est en train de voir dans d’autres chaînes d’alimentations de la mine comment insérer les sociétés maliennes », a conclu Cheick Fanta Mady Keïta.

Aguibou Sogodogo

