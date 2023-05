Le Président-directeur général de la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) Dr. Nango Dembélé a effectué une mission aux ports d’Abidjan et de San Pedro du 23 au 28 avril dernier. Cette visite rentre dans le cadre de la prise de contact avec les partenaires des ports et du suivi des opérations de transit de la fibre de coton.

Il était accompagné de son Directeur Commercial, M. Boubacar Ba, du Directeur Industriel, M. Moussa Yattara, du chef de la Cellule Communication, M. Dramane Konaté, et du chargé de mission, M. Mamadou Traoré.

Cette visite avait pour objectif principal de réaffirmer la volonté de la CMDT de renforcer les relations commerciales avec le port d’Abidjan. En effet le volume de trafic malien en transit au port d’Abidjan connait une tendance haussière. Il a ainsi cru de 1,3% entre 2021 et 2022, correspondant à 8 686 tonnes de marchandises additionnelles sur cette période, principalement du fait du riz vrac, sac et conditionné, des minerais de fer et des sucres, sel glucose et mélasse.

La journée du lundi 24 avril a été marquée par les rencontres avec les directions des Entrepôts maliens en Côte d’Ivoire (EMACI) et du Port Autonome d’Abidjan. L’étape de San Pedro a été surtout marquée par une forte mobilisation de la communauté malienne qui a réservé un accueil chaleureux à la délégation du PDG.

Le même jour, Dr. Nango Dembélé et sa délégation se sont rendue à San Pedro où ils ont visité le nouveau chantier de construction des nouveaux entrepôts des EMACI qui seront dédiés au coton malien et les entrepôts de AGL(BOLLORE), MOVIS et ATELOG où sont stockés le coton de la CMDT en attendant son exportation.

Du 25 et au 26 avril 2023, le PDG de la Cmdt, Dr. Nango Dembélé et sa délégation et les premiers responsables des ports de San Pedro et d’ Abidjan, le Cabinet BILE-AKA et les transitaires (AGL(BOLLORE), MOVIS, ATELOG) qui ont en charge les opérations de mise à FOB du coton malien, ont passer en revue le partenariat avec eux et aussi de faire le bilan des réalisations des campagnes 2021/2022 et 2022/2023.

« Les échanges ont porté sur les perspectives pour les années à venir en mettant en exergue les difficultés rencontrées et des propositions de pistes d’amélioration pour rendre les opérations de transit du coton malien à travers lesdits ports beaucoup plus fluides. A l’issue de ces échanges, la délégation a été rassurée par tous les partenaires de leur totale disponibilité à accompagner la CMDT pour l’amélioration des conditions de transit du coton malien en lui accordant toutes les facilités possibles pour une meilleure fluidité du transit », rapporte la délégation du Mali.

Aussi, la délégation de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT), conduite par son Président Directeur Général, Dr Nango Dembélé, a été reçue en audience par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA), M. HIEN Yacouba SIÉ.

« Tout le monde doit œuvrer au succès de l’intégration sous régionale, et le port d’Abidjan entend jouer pleinement sa partition. C’est pourquoi, nous travaillons à être un port toujours plus performant », a rappelé le Directeur Général du PAA, pour rassurer ses hôtes qui ont promis d’accroître le volume de coton en transit au port d’Abidjan.

« Notre ambition est que ceux qui passent par le port d’Abidjan soient toujours satisfaits. Notre volonté est que les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali demeurent bonnes et que les relations commerciales soient au beau fixe », a-t-il conclu.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :