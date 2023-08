15e sommet des BRICS : Deux nouveaux pays africains admis au club

A l’issue du 15e sommet des Brics à Johannesburg en Afrique du Sud, le groupe des pays émergents a décidé d’élargir le club en intégrant six nouveaux pays dont deux pays africains, à savoir l’Ethiopie et l’Egypte.

Au total, une quarantaine de pays ont manifesté leur intérêt pour rejoindre les Brics. Parmi la quarantaine, il y avait des pays africains comme le Sénégal, le Nigeria, l’Algérie, la RDC, l’Egypte, l’Ethiopie.

Réunis du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, les cinq pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique Sud) se sont accordés sur l’expansion de l’élargissement du bloc pour peser davantage sur la scène internationale dominée par l’Occident.

Les dirigeants des Brics ont choisi six nouveaux membres qui deviendront officiellement des Etats membres des Brics le 1er janvier 2024. Ces six nouveaux membres viennent respectivement du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Iran et les Emirats arabes unis), d’Afrique (l’Ethiopie et l’Egypte) et d’Amérique latine (Argentine).

L’intégration de l’Ethiopie et l’Egypte au sein des Brics est saluée par beaucoup d’Africains dans un monde où l’Afrique cherche toujours à se faire entendre, se faire comprendre et se faire respecter au sein de la cour des grands. Mais le choix de l’Ethiopie et l’Egypte n’a été fait au hasard, car ces pays connaissent les croissances économiques les plus rapides de l’Afrique avec une grande population de 90 millions de personnes.

C’est un marché très important pour les Brics. Egalement, ce sont des pays stratégiques. L’Ethiopie abrite le siège de l’Union africaine. L’Ethiopie et l’Egypte sont étroitement liées à la Russie et à la Chine.

Cette expansion des Brics s’étendra également au nombre de membres de la nouvelle Banque de développement qui sera la première institution financière multilatérale mondiale lancée en marge de ce sommet entièrement par les pays en développement. Cette nouvelle banque va permettre aux Brics d’aider les pays en développement à améliorer leurs infrastructures et à financer le développement durable.

A ce train, nous pouvons affirmer que ce sommet confirme un tournant dans la géopolitique et la gouvernance mondiales.

Ousmane Mahamane

