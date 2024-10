Alliance des Etats du Sahel : L’harmonisation des documents de voyage et d’identité de l’AES sur la table des Experts

Une réunion des experts de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) se tient depuis, ce mercredi 02 septembre 2024 à Bamako. L’harmonisation des documents de voyage et d’identité de l’AES était à l’ordre du jour de cette rencontre, présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité et de la protection Civile, Oumar SOGOBA à l’Hôtel Salam.

L’engagement des trois pays de l’AES à savoir le Mali, le Burkina Faso, et le Niger vers une intégration plus poussée des populations n’est plus à démontrer. Cela a fait preuve d’une résilience qui force sans nul doute le respect. Lors de la première session du sommet de l’Alliance des Etats du Sahel, son Président en exercice, le Colonel Assimi GOITA a abordé l’un des aspects essentiels de notre Alliance commune qui est celui de la libre circulation des personnes et de leurs biens à travers la mise en place d’un passeport biométrique de l’AES.

C’est dans ce contexte que se tient la présente rencontre qui vise à jeter les bases de la mise en circulation du nouveau passeport biométrique d’une part et d’autre part d’impulser une nouvelle dynamique d’intégration économique et sociale, favorisant ainsi la mobilité des populations.

Les experts participants auront donc, durant deux jours, la lourde responsabilité de poursuivre de manière collégiale, la réflexion sur la question, afin de soumettre aux différents Ministres en charge de la sécurité des propositions concrètes pour la mise en circulation des documents de voyage et d’identité de l’AES.

Sgt Hamadou MAKOUNOU

Source : Fama

