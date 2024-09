Célébration du 22 septembre à Rabat : Un vibrant hommage rendu aux pères de l’indépendance et aux FAMAs !

Le 64ème anniversaire de l’accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale a été célébré, le 22 septembre, au Maroc à l’Ambassade du Mali à Rabat. L’évènement a été marqué par une cérémonie de montée des couleurs présidée par Fafré Camara, Ambassadeur du Mali à Rabat, avec la participation de Maliens établis au Maroc, des élèves officiers maliens de l’Académie Royale Militaire de Meknès et de l’Ecole Royale du Service de Santé Militaire et des Ambassadeurs et diplomates des autres Etats membres de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Dans son message, l’Ambassadeur Fafré Camara a rendu un vibrant hommage aux pères de l’indépendance et aux Forces Armées et de Sécurité (FAMAs). Il a également exhorté nos compatriotes établis au Maroc à rester unis et mobilisés dernière les autorités de la transition et les FAMAs sous le leadership du Colonel Assimi Goïta, Président de la transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées. Hawoye Touré depuis Rabat

Commentaires via Facebook :