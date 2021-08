Coopération : Le Japon appui les collectivités territoriales et…

Dans le cadre à l’appui à la direction générale des collectivités territoriales, l’ambassadeur du japon au Mali a procédé, le lundi 9 août dernier, à la remise d’un un important don de matériels estimé à hauteur de 180 millions de F CFA.

Il s’agit de : 05 véhicules marque Toyota double cabine ; 06 motos et du matériel et mobiliers de bureau (5 photocopieuses multifonctionnelles, 10 ordinateurs portables, 9 ordinateurs bureautiques et accessoires, 10 climatiseurs split…). Ces différents équipements sont destinés aux autorités intérimaires de Tombouctou, Gao et Kidal.

La cérémonie de remise était sous la présidence du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga, en présence du représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les présidents des autorités intérimaires des localités bénéficiaires…

« Tous ces équipements faciliteront la mobilité des structures bénéficiaires et renforceront largement la leurs capacités opérationnelles. Ils pourront également répondre efficacement aux besoins pratiques des autorités intérimaires pour mener à bien leurs missions et aussi pour réussir le processus des élections dans le délai imparti », a dit l’Ambassadeur du Japon, Daisuke Kuroki. Et d’ajouter : « Le Japon déploie de multiples interventions pour soutenir les efforts du gouvernement du Mali conformément aux documents de politiques nationale de développement, notamment dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023)… ».

Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga, a, son tour, rappelé que le Japon est l’un des premiers pays à reconnaître en octobre 1960, l’indépendance du Mali, obtenue en septembre 1960 : « La présente cérémonie s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’assistance et d’accompagnement de la coopération japonaise. Elle est basée sur les secteurs prioritaires que sont la sécurité, la gouvernance, l’éducation, la santé, l’agriculture et développement des ressources humaines ».

Ce geste venant d’un pays ami du Mali, le Japon, pour le ministre Abdoulaye Maïga, est un appui très conséquent, hautement appréciable que vous apportez aux Autorités intérimaires des Régions de Tombouctou, Gao et Kidal et à la Direction générale des Collectivités Territoriales participe à la concrétisation de cette volonté politique du Président de Transition, Chef de l’État, S.E. le Colonel Assimi Goïta et de son gouvernement, à rendre opérationnelles toutes les régions du Mali.

Mohamed Sylla

