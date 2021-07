Coopération Mali-Niger : Le ministre Abdoulaye Diop recadre Mohamed Bazoum

Les propos déplacés du président nigérien à l’endroit des autorités de la transition ont et continuent de faire grincer des dents de bon nombre de Maliens. Lesdits propos risquent de porter un coup dur à la diplomatie entre les deux peuples qui sont liés par l’histoire et la géographie.

Les propos du président de la République du Niger à l’endroit des autorités de la transition sont mal conçus au Mali. Lesdits propos sont relatifs à la militarisation de l’administration malienne.

Selon le président nigérien, ‘’ il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu’ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que des colonels deviennent des ministres et des chefs d’Etat. Qui va faire la guerre à leur place ? Ça serait facile qu’à chaque fois qu’une armée, dans nos pays, a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C’est ce qui s’est passé par deux fois au Mali : en 2012, les militaires avaient échoué, ils sont venus faire un coup d’Etat. Cette année encore en 2020, ils ont fait la même chose. Ce ne sont pas des choses acceptables’’, a lancé Mohamed Bazoum aux colonels. Une pensée recadrée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. M. Diop a reçu l’ambassadeur de la République du Niger au Mali le vendredi 9 juillet 2021. Les propos du président Mohamed Bazoum étaient au menu des échanges.

Ainsi le ministre Diop a d’abord fait part de l’étonnement du gouvernement malien face à de tels propos et a, en conséquence, élevé, au nom du gouvernement de la République du Mali, une vive protestation auprès du gouvernement du Niger. L’occasion était opportune pour M.Diop d’exprimer l’attachement des autorités du Mali à la coopération entre les deux pays. ‘’Le gouvernement du Mali tient à rappeler que le Niger et le Mali, liés par l’histoire et à la géographie, ont toujours développé de solides relations d’amitié et de fraternité qui n’appellent qu’à être renforcés’’, atteste-t-il. Selon lui, une telle déclaration va, malheureusement, à l’encontre de cet esprit.

Les défis auxquels les deux pays sont confrontés ne sont pas restés dans les oubliettes. Aux dires du ministre Diop, les deux pays, confrontés aux défis de la continentalité, de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, sans compter la crise sanitaire liée à la Covid-19 devraient plutôt unir leurs efforts et renforcer leur solidarité dans l’intérêt de leurs peuples. C’est ainsi qu’il a exprimé l’engagement du gouvernement du Mali à œuvrer au maintien et au renforcement des relations sécuritaires entre les peuples nigérien et malien.

Bissidi SIMPARA

