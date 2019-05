Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a reçu la Première ministre du Royaume de Norvège, Mme Erna Solberg, ce jeudi 30 mai 2019 en présence du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants Général de Division Dahirou Dembélé, du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général de Division Salif Traoré, du Ministre de l’Energie et de l’Eau Sambou Wague et de la Ministre de la Culture N’diaye Ramatoulaye Diallo.

Au cœur des échanges, les questions sécuritaires, économiques et de développement. Le Mali est inscrit parmi les 12 pays prioritaires de la coopération norvégienne dans le monde. Un mémorandum d’entente sur la coopération existe entre les deux pays depuis le 14 décembre 2004. Il fut complété par un autre signé le 10 février 2011.

Au plan multilatéral, la Norvège soutient le Mali à travers sa présence au sein de la MINUSMA et de l’EUTM pour la sécurisation et la stabilisation de notre pays, ainsi que la formation des forces armées et de sécurité maliennes.

Les deux pays ont procédé à la signature, le 11 juin 2018, de l’Accord de subvention relatif au Projet MLI-17/0009 IER « Adaptation de l’Agriculture et de l’Elevage au changement climatique», d’un montant de 56,5 millions de couronnes norvégiennes, soit 6 millions d’euros.

D’autre part, la visite a été marquée par la signature d’une convention pour la réalisation d’une station solaire de 33 MGW à Ségou par la société Ségou Solar et l’entreprise Scatec Solar de Norvège. Le Ministre de l’Energie et de l’Eau Sambou Wague et le Président Directeur Général de Ségou Solar Jean François Gauvin ont paraphé ladite convention.

En 2016, Mme Erna Solberg a coprésidé le groupe de défense des Objectifs de Développement Durable (ODD) du Secrétaire général des Nations Unies. Parmi ces objectifs, elle s’intéresse particulièrement à l’accès à une éducation de qualité pour tous, en particulier les filles et les enfants des zones de conflit. Elle a donc profité de cette rencontre pour demander au Premier ministre Dr Boubou Cissé de s’engager dans cette campagne en signant le ballon symbolisant les (ODD).

Mme Erna Solberg a profité de cette rencontre pour officiellement restituer au Mali un ancien manuscrit, qui est un ouvrage de grammaire arabe écrit par Ibn Malick (1204-1274) au XIIIème siècle.

En Afrique de l’Ouest, il figure dans le registre des manuscrits de grammaire les plus étudiés.

Le Premier ministre s’est réjoui du retour de ce patrimoine d’une valeur inestimable pour le Mali. Il a également remercié la Norvège qui à travers cette restitution respecte la Convention de 1970 dont nos deux pays sont signataires et qui stipule l’interdiction et le transfert de propriétés illicites des biens culturels.

Le Dr Boubou Cissé a salué l’engagement de la Norvège aux côtés du Mali et remercié le Gouvernement de la Norvège pour cette démarche volontariste au nom du Président de la République, Chef de l’Etat SEM Ibrahim Boubacar Keita Coordinateur de l’Union Africaine pour la culture les arts et le patrimoine dont une des missions est la restitution du patrimoine africain

