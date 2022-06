Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé, mercredi 8 juin 2022, l’ouverture des travaux du Forum d’affaires Mali-Turquie. Etaient présents plusieurs membres du gouvernement, les ambassadeurs accrédités au Mali et plusieurs hommes d’affaires des deux pays. Ce sont des dizaines d’hommes d’affaires maliens et turcs qui se sont retrouvés à Bamako pour échanger et tisser de nouvelles relations ou renforcer celles déjà existantes, dans plusieurs domaines allant du BTP aux services, en passant par l’industrie de transformation, les mines, les télécommunications, etc.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), ce rendez-vous vise à développer la coopération bilatérale, en promouvant les échanges économiques et commerciaux ainsi que l’investissement entre le Mali et la Turquie.

Ces derniers temps, il ne se passe pas une année sans que le Président Turc Recep Tayyip Erdogan à la tête d’une forte délégation n’effectue une tournée en Afrique. Il a d’ores et déjà à son actif une trentaine de pays visités en un sommet Turquie-Afrique. Le continent africain semble une priorité aujourd’hui dans la stratégie d’influence turque.

Voilà maintenant plus d’une décennie que la politique étrangère de la Turquie s’est tournée vers l’Afrique. Cela s’est d’abord concrétisé par une croissance considérable des échanges économiques, puis par des liens noués avec un très grand nombre de pays où la Turquie antérieurement, n’avait même pas de représentation diplomatique. La Turquie a ainsi ouvert plus de 40 représentations diplomatiques et inversement, le développement d’implantations de représentations diplomatiques à Ankara des pays africains.

L’une des illustrations concrètes de ce développement de relations économiques et diplomatiques, c’est notamment l’omniprésence de la Turkish Airlines, qui est devenue l’une des plus grandes compagnies au monde.

Cette politique africaine très dense a d’abord concerné la partie Est du continent, la Corne de l’Afrique, avec la Somalie, mais désormais l’Afrique de l’Ouest.

Cette présence, enfin, est également d’ordre militaire. Sur le continent africain, la Turquie est intervenue en Libye. La Turquie a déployé des drones qui sont désormais une production militaire qui intéresse beaucoup de pays.

La Turquie est un pays qui essaye de mondialiser sa politique étrangère.

M.Yattara

