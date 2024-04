Une délégation composée de personnalités communautaires, dont Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, Chef de la tribu Kel Ansar, a rendu une visite de courtoisie à l’ambassadeur de la Turquie au Mali. L’objectif de cette visite est de promouvoir le renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

Renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Turquie, c’est l’objectif de la visite de la délégation composée de personnalités communautaires, dont Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, Chef de la tribu Kel Ansar à l’Ambassadeur de la Turquie dans notre pays. L’initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération bilatérale, avec l’espoir de favoriser le développement mutuel et de consolider les échanges culturels, économiques et sécuritaires entre les deux nations.

Pour les membres de la délégation, il s’agit de tisser des liens plus étroits d’amitié et de fraternité entre le Mali et la Turquie. Ils ont profité de l’occasion pour féliciter et remercier l’Ambassadeur turc pour l’appui et le soutien multiforme de son pays au Mali. Pour rappel, le Mali et la Turquie entretiennent une étroite coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. La Turquie a fourni de nombreux Bayraktar TB2 à l’armée malienne. Ces vecteurs aériens permettent de surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale.

En retour, dans un message posté sur les réseaux sociaux, l’Ambassadeur de la Turquie au Mali, qui a apprécié la visite à sa juste valeur, a déclaré que son pays continuera à supporter le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. « Nous sommes très encouragés d’entendre leur soutien sans équivoque au raffermissement des relations entre la Türkiye et le Mali, y compris la coopération en matière de la défense », s’est-il réjoui. Le diplomate turc a remercié les membres de la délégation pour leur visite et les a félicités pour leurs contributions cruciales au dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale au Mali.

Il faut rappeler qu’outre Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, Chef de la tribu Kel Ansar, la délégation était composée de Bajan Ag Hamato Amanokal, figure respectée des Iwilimidines, d’Abdolahi Ag Mohamedoune Alansary, notable Kel Ansar, Youssouf Ag Mohamed, membre du Conseil Supérieur des Imghads et Alliés.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :