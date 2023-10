Deux mois après le coup d’état au Niger, la France plie bagages : Est-ce la fin de la France Afrique ?

Le président Emmanuel Macron a fini par annoncer le 24 septembre 2023 le retour à paris de l’ambassadeur en poste à Niamey et le retrait des troupes françaises d’ici la fin de l’année à l’issue d’un bras de fer de deux mois avec le gouvernement du Niger.

Ce retrait des 1500 militaires français basés au Niger, qui était avant le coup d’Etat l’un des derniers alliés de paris au Sahel, intervient après ceux du Burkina Faso et du Mali, ou la France a déjà quitté. Est-ce la fin véritable de l’influence de la France aux trois pays sahéliens ?

Apres avoir refusé pendant plusieurs semaines de rappeler son diplomate en chef au Niger, dont les autorités transitoires réclamaient le départ, le Président de la République française a fini par mettre fin à une situation insupportable.

En effet, l’ambassadeur et son équipe étaient dans l’empreinte française, ne bénéficiant plus de l’immunité diplomatique et passibles d’expulsion des lors qu’ils en sortiraient. Ils voyaient en outre leurs réserves de nourriture et d’’eau s’épuiser.

La France refusait de céder aux ordres des militaires. Elle continue, comme l’a réitéré le président Macron, de considérer le président renversé détenu depuis fin juillet 2023 avec sa femme et son fils à la résidence présidentielle comme la seule légitime autorité du pays. Mais paris qui comptait sur une intervention de la CEDEAO pour rétablir Bazoum et l’ordre constitutionnel, n’avait plus d’options pour se maintenir au Niger.

Relations détestables

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les militaires en leur tête le général Abdourahamane Tiani, ont dénoncé les accords de coopération de défense entre paris et Niamey. Ils affirment que la force française est présente «illégalement» au Niger. Des manifestations ont régulièrement lieu dans la capitale nigérienne pour demander leur départ.

En définitive, après 10 ans d’opération militaire antiterroriste dans le sahel, l’ambassadeur de France au Niger a quitté la capitale ce mercredi 27 septembre 2023. La France ne dispose désormais que d’une présence au Tchad.

Assitan Diakité

