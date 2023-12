Favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique : Une initiative salvatrice du Roi Mohammed VI

Le 23 décembre dernier, sur invitation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, le Chef de la Diplomatie malienne, Aboulaye Diop a pris part à la Réunion ministérielle de concertation de Marrakech initiée par sa Majesté le Roi Mohammed VI de Maroc. C’était en présence des deux autres membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à savoir le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Jean-Marie Karamoko Traoré, en plus, de celui de la République du Tchad. A l’issue de ladite rencontre, ces Ministres ont émis un communiqué conjoint au sein duquel ils ont convenu de créer une Task Force nationale dans chaque pays, pour préparer et proposer les modalités d’opérationnalisation de l’initiative.

En effet, cette réunion fut l’occasion pour les participants, d’échanger dans le but d’examiner les modalités de mise à niveau et d’interconnexion des infrastructures de transport et de communication afin de renforcer l’intégration régionale, d’opérer une transformation structurelle des économies et d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le Maroc met à disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires

Ainsi, l’évènement a été sanctionné par un communiqué final conjoint. Qui soutient que dans son discours du 6 novembre 2023 à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, sa Majesté le Roi Mohammed VI, a déclaré que pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, il propose le lancement d’une initiative à l’échelle internationale et que le Maroc est prêt à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative. Avant d’ajouter que pour l’aboutissement d’une telle proposition, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des Etats du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional.

Que c’est dans ce cadre à l’invitation de M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, une réunion ministérielle de coordination, s’est tenue à Marrakech le 23 décembre 2023, à laquelle ont pris part ses homologues du Burkina, du Mali, du Niger et du Tchad.

A son terme (réunion), les Ministres ont exprimé leur gratitude à sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’initiative et pour l’offre du Royaume du Maroc de mettre à la disposition des Etats du Sahel, ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international, également déclarer leur adhésion à cette initiative, qu’ils jugent de portée régionale et internationale.

Une Task Force nationale dans chaque pays

A travers ce communiqué final conjoint, les Ministres ont convenu de créer une Task Force nationale dans chaque pays, pour préparer et proposer les modalités d’opérationnalisation de l’initiative et de souligner l’importance stratégique de cette résolution qui s’inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissante de sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cela, envers les pays africains frères en général et du Sahel en particulier, et qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l’ensemble de la région en ce qu’elle contribuera à l’accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux ainsi qu’à la prospérité partagée dans la région du Sahel.

Toujours à la lumière de ce communiqué, les Chefs de la Diplomatie de ces pays respectifs ont salué l’approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette initiative et affirmé leur ambition commune de consolider les relations de coopération à travers des partenariats conjoints multisectoriels, structurants et novateurs, reflétant les valeurs de la coopération Sud-Sud et du co-développement.

Aussi, ont-ils convenu de procéder dans les meilleurs délais à la finalisation des propositions à soumettre à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de ses frères Chefs d’Etat du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger et de la République du Tchad.

Auparavant, à la cérémonie d’ouverture de l’activité, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, Abdoulaye Diop a fait savoir que le Gouvernement malien voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l’endroit des pays frères africains. Qu’avec cette initiative, nous voyons l’engagement du Royaume du Maroc à inscrire davantage son action, au-delà de la coopération bilatérale, dans un cadre désormais plus large d’une approche visant à répondre aux aspirations communes des Autorités et des populations du Sahel.

Mariam SissokoUr

Commentaires via Facebook :