L’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication (ESJSC) et l’Institut supérieur de l’information et de la communication (Isic) de Rabat ont signé le mercredi 7 novembre une convention de partenariat international permettant de créer les conditions favorables pour le développement de tous les programmes jugés d’intérêt mutuel pour les deux structures respectives, notamment dans les domaines de l’enseignement, la formation continue, la promotion de la recherche, la mobilité d’enseignants-chercheurs et étudiants…

La signature de cette convention de partenariat s’est déroulée dans l’enceinte de l’ESJSC du Mali entre le directeur général de ladite école, Dr. Aboubacar Abdoulwahidou Maïga, et le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (Isic) de Rabat, le Pr. Abdellatif Bensfia. C’était sous l’oeil vigilant du chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacouba Kébé, et du conseiller politique et relations publiques de l’ambassade du Royaume du Maroc au Mali.

Etablie pour une durée de trois années et automatiquement reconductible pour des périodes successives de même durée, cette convention de partenariat permet, selon le directeur de l’ESJSC de Bamako, de nourrir de grands espoirs en matière de diversification de leurs pratiques pédagogiques et scientifiques aussi bien en licence qu’au niveau des masters et doctorats.

Ce partenariat entend instaurer les bases d’une coopération multiforme et pluridisciplinaire devant permettre à l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication et l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat d’initier des filières de formation en master et y faire intervenir conjointement leurs enseignants.

A cet égard, il s’agira également, pour les deux parties ; d’organiser ensemble des conférences, colloques et journées scientifiques et d’accueillir réciproquement les étudiants de l’Isic et de l’ESISC dans le cadre de sorties pédagogiques ou de stage de perfectionnement.

“Nos meilleurs étudiants pourraient ensuite bénéficier de bourses d’études en master ou en doctorat à l’Isic à travers l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI). A cet effet, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Mali, S. E. Driss Isbayene, nous a déjà manifesté sa volonté d’accompagnement”, a relevé le directeur de l’ESJSC de Bamako, Dr. Aboubacar Abdoulwahidou Maïga. Et d’ajouter que l’idée est donc de créer les conditions favorables pour le développement de tous les programmes jugés d’intérêt mutuel pour les structures respectives, notamment : l’enseignement, la formation continue, la promotion de la recherche, la mobilité d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, la co-organisation de rencontres culturelles et scientifiques…

De son côté, le DG de l’ISIC de Rabat Pr. Abdellatif Bensfia a aussi fondé beaucoup d’espoir sur cette convention de partenariat international. “La relève est bien assurée dans le cadre de cette profession, cette convention permettra de rapprocher les deux écoles, il s’agit maintenant de faire en sorte qu’elle soit réellement institutionnalisée”, a-t-il souligné.

Il a rappelé que dans le cadre de ce partenariat, leur école qui a 54 années d’expériences offre deux places chaque année en master pour les lauréats de l’ESJSC. Le Pr. Bensfia de préciser qu’avec l’ambassadeur du Royaume du Maroc, ils ont aussi échangé sur des modalités pour que les étudiants de l’ESJSC puissent bénéficier d’une bourse marocaine pour accéder à leur institut.

Le directeur de l’Isic de Rabat de poursuivre qu’avec son homologue de l’ESJSC, ils travaillent pour le renforcement pédagogique de la formation, avec le désir de proposer un cursus en licence varié qui intégrera deux aspects : le journalisme électronique, la communication institutionnelle publique et politique.

Selon le Pr. Bensfia, il est question aussi dans cet accord de l’ouverture d’un mastère spécialisé à l’ESJSC l’année prochaine sur des volets comme la communication publique et politique, le journalisme électronique et la communication digitale. “Ce sont des projets concrets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir et de travailler. En principe au plus tard au mois de mai prochain, ces initiatives seront finalisées. Il reste encore un autre projet, beaucoup plus ambitieux, c’est de permettre à nos étudiants et professeurs de se rencontrer. Nous sommes en train de réfléchir sur d’autres actions, notamment de faire participer des professeurs maliens à toutes activités académiques et scientifiques”, a détaillé le Directeur Général de l’Isic de Rabat.

Représentant l’ambassadeur du Maroc, le conseiller politique Amine Ahmed Ayoub a apprécié à juste titre cet accord qui s’inscrit selon lui dans la continuité du chemin de la coopération sud-sud que le Maroc et le Mali ont choisi de prendre il y a plusieurs années de cela. Il a assuré la disponibilité de l’ambassade et du gouvernement marocain à accompagner ESJSC et Isic de Rabat à mettre en œuvre leur accord de coopération dans les domaines de la formation en communication et journalisme.

Quant au représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le chef de cabinet Yacouba Kébé, il au nom du ministre salué l’esprit de cette coopération qui va amener les deux parties vers beaucoup de chantiers qui seront à l’avantage des étudiants et professeurs des deux pays. Il a saisi cette occasion pour saluer le travail abattu par l’ESJSC qui va contribuer à améliorer le visage de la presse malienne et des acteurs de la communication.

La signature et l’échange des documents par les parties ont mis à la signature de cette convention de partenariat international.

Kassoum Théra

