Le samedi 1er juin 2024, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé au lancement des travaux de construction de la troisième centrale solaire du Mali. Cette nouvelle centrale sera construite à Tiakadougou-Dialakoro, à quelques kilomètres de Sélingué et à 126 km de Bamako. Cet événement marquant s’inscrit dans les efforts continus des autorités de la Transition pour développer des solutions énergétiques durables.

Présidée par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie grandiose a enregistré la présence du président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, du ministre d’Etat, le colonel Abdoulaye Maïga, du ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement, des ambassadeurs et partenaires du Mali.

Cette troisième centrale solaire, après celles de Sanankoroba et de Safo, aura une capacité de 100 mégawatts-crête. Le maire de la Commune de Tiakadougou, Karim Kéita, a exprimé sa gratitude pour cette première visite d’un chef d’Etat dans sa commune. Il a demandé à l’entreprise chargée des travaux de construction de recruter la main d’œuvre locale parmi les jeunes de la région de Bougouni en général et ceux de Tiakadougou-Dialakoro en particulier.

Ce projet est un fruit de la coopération entre les Emirats arabes unis et le Mali. Le représentant de l’entreprise Amea Power, Joel Musikingala, a indiqué que cette centrale solaire augmentera considérablement la production d’électricité propre au Mali, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et réduira les émissions de gaz à effet de serre. Il a ajouté qu’il apportera de nombreux bénéfice à la population malienne à travers la création d’emplois locaux.

Aux dires de Mme Bintou Camara, ministre de l’Energie et de l’Eau, cette centrale sera installée sur une superficie de 120 hectares pour une puissance totale de 100 mégawatts-crête avec des modules photovoltaïques montés sur des systèmes de tracker.

“Il y aura 555 unités d’onduleurs à chaîne, un poste de livraison sur le site du projet et le raccordement à la ligne de 150 KV Sélingué-Sirakoro. Le projet sera réalisé sur une durée de 12 mois pour un coût d’environ de 45 milliards de F CFA pour les premiers 50MWc”, a-t-elle détaillé, ajoutant qu’il permettra d’augmenter l’offre d’énergie propre, réduire les coûts de production et créer environ 200 emplois par an.

Le colonel Assimi Goïta a souligné que l’étape de Tiakadougou-Dialakoro marque la fin d’une première série de constructions de centrales solaires. “Avec une puissance de 100 mégawatts-crête, la centrale de Tiakadougou va compléter celles de Sanankoroba et de Safo, à un total de 400 MWc. Ces capacités vont nous permettent de sortir progressivement de cette crise énergétique que connait notre pays, d’amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables et promouvoir le développement socioéconomique de notre pays. En termes d’employabilité, ces trois centrales vont permettent la création d’emplois directs et indirects qui vont impérativement impactés positivement la vie de nos concitoyens”, a-t-il déclaré. Il a salué les partenaires de coopération, notamment les Emirats arabes unis. Et de magnifier l’engagement patriotique de Bintou Camara, ministre de l’Energie et de l’Eau, et du ministre de l’Economie et des Finances, Alouséni Sanou qui a permis l’aboutissement de ces différents projets. Marie Dembélé

