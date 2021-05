Le Président de la Transition, Bah N’DAW, à Paris, ce lundi

Le Président de la Transition malienne a quitté , ce lundi 17 mai, pour Paris, où il prendra part aux côtés de plusieurs de ses homologues africains au « Sommet sur le financement des économies africaines », prévu le mardi 18 mai 2021, au Grand Palais Éphémère. L’information a été annoncée dans un communiqué signé par la Cellule de Communication et des Relations publiques de la Présidence. Selon ce communiqué, le Sommet sur le financement des économies africaines a été rendu possible grâce à la diffusion d’une tribune publiée le 15 avril 2020 et signée par 18 dirigeants africains et européens. La dite tribune appelle à une mobilisation de la communauté internationale à répondre aux s conséquences de la crise sanitaire et économique causée par la pandémie en Afrique. Lors de ce second déplacement à Paris, depuis sa prise de fonction, le Président Bah N’DAW aura un tête-à-tête avec son homologue français et des entretiens bilatéraux avec les partenaires et amis du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

