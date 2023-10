Liu Jie, conseiller à l’ambassade de Chine, au panel de coopération sanitaire du 2e forum sur la coopération Chine-Mali : “Nous allons travailler main dans la main avec nos amis maliens pour apporter la «puissance chinoise» dans le développement médical et sanitaire au Mali”

“La Chine a envoyé un total de 30 000 personnels de santé dans 76 pays et régions en 60 ans”

Animé par le conseiller à l'ambassade de Chine au Mali, Liu Jie, le panel sur la coopération sanitaire était, vendredi 18 octobre dernier, au centre des débats de la 2e édition du Forum sur la coopération Chine-Mali. C'était en présence du chef de la 28e Mission médicale chinoise au Mali, Yu Renqiao, et la directrice générale de l'Hôpital du Mali, Dr. Doumbia Sanata Sogoba.

Tout à l’heure, lors de la cérémonie d’ouverture du deuxième Forum sur la coopération Chine-Mali, S. E. Mme le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé, et S. E. M. Chen Zhihong, ambassadeur de Chine ont assisté conjointement à la cérémonie de remise de dons de médicaments aux organisations civiles du Mali.

L’ambassadeur Chen Zhihong a passé en revue les résultats fructueux de notre coopération dans le domaine de la santé et a émis ses attentes élevées en matière d’approfondissement de cette coopération. Tout cela témoigne de la grande importance que la Chine et le Mali attachent à la coopération de santé. Maintenant, au sous-forum sur la coopération sanitaire, je suis très heureux d’avoir l’occasion de continuer à discuter avec vous sur l’aide médicale chinoise à l’étranger et la coopération sanitaire bilatérale.

Le peuple chinois aime toujours la paix et respecte la vie humaine, et l’aide médicale chinoise à l’étranger en est un reflet frappant. Le Président chinois Xi Jinping a mis en avant le concept de construction d’une communauté de santé pour l’humanité et a donné une série de directives importantes sur l’aide médicale chinoise à l’étranger. En 2013, à l’occasion du 50e anniversaire de l’envoi de la Mission médicale chinoise à l’étranger, le président Xi Jinping a accordé une audience aux représentants de Missions médicales chinoises au cours de laquelle il a résumé l’esprit de la Mission médicale chinoise comme «courage, dévouement, assiduité et solidarité internationale».

En 2018, le président Xi Jinping a annoncé la mise en œuvre des «Huit Initiatives majeures» avec l’Afrique dont l’initiative pour la santé lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine ; en 2020, le président Xi Jinping a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la santé tenue en visioconférence l’établissement d’un mécanisme de coopération avec 30 hôpitaux africains et d’autres mesures sur l’aide médicale chinoise. En 2021, le président Xi Jinping a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine la mise en œuvre des «Neuf Programmes» avec l’Afrique dont le premier est le programme pour la santé.

Cette année marque le 60e anniversaire de l’envoi de Mission médicale chinoise à l’étranger. En 1963, sur invitation du gouvernement algérien nouvellement indépendant, la Chine a envoyé pour la première fois une Mission médicale à l’étranger, marquant le début officiel de la fourniture d’assistance médicale à l’Etranger par la Chine d’une façon bien organisée et continue. Par la suite, de plus en plus de pays en développement ont demandé à la Chine d’envoyer des missions médicales, et l’ampleur de l’aide médicale chinoise à l’étranger s’en est accrue.

Au cours des 60 dernières années, la Chine a envoyé un total de 30 000 personnels de santé dans 76 pays et régions, aidé à la construction de plus de 130 établissements médicaux. Les médecins chinois y ont diagnostiqué et traité 290 millions de patients. Ils ont non seulement sauvé d’innombrables vies en contribuant à l’amélioration du niveau de technologie médicale des pays bénéficiaires, mais a également formé plus de 100 000 personnels de santé locaux, laissant derrière eux des «missions médicales locales et permanentes». Plus de 50 membres de Missions médicales chinoises ont perdu leur vie à l’étranger et plus de 2000 personnes ont remporté les honneurs nationaux des pays bénéficiaires. La Chine a établi en réalité le mécanisme de coopération avec 46 hôpitaux dans 41 pays et régions, et y a construit 25 centres spécialisés de recherche clinique et comblé un grand nombre de lacunes techniques. Durant l’épidémie de Covid-19, la Chine a lancé la plus grande action humanitaire d’urgence à l’échelon mondial depuis la fondation de la République populaire de Chine. Elle a envoyé 38 équipes d’experts antiépidémiques dans 34 pays et fourni plus de 2,2 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales. L’aide médicale chinoise à l’étranger est passée d’une aide «transfusionnelle» à une aide «hématopoïétique» durable, formant progressivement un nouveau système complet basé sur les Missions médicales chinoises, orienté par la coopération sur les soins médicaux cliniques et la santé publique, et mis à niveau toujours par les projets innovants, la fourniture de matériels médicaux, la mise en valeur des ressources humaines, les échanges humains et technologiques.

Cette année marque également le 55e anniversaire de l’envoi de Mission médicale chinoise au Mali : jusqu’à présent, 28 Missions médicales ont été successivement envoyées. Groupe après groupe, les membres de Missions médicales chinoises attachés au concept d’une communauté de santé pour l’humanité, à l’esprit de la Mission médicale chinoise, accomplissent toujours les difficiles tâches qui leur incombent pour offrir un excellent service au peuple malien. L’Hôpital du Mali est le premier hôpital polyvalent construit avec le don chinois en Afrique et l’un des plus grands hôpitaux publics du Mali. Il a joué un rôle important dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 au Mali. En établissant un mécanisme de coopération avec un grand hôpital chinois et grâce à ses efforts incessants, l’Hôpital du Mali attache une grande importance à la formation du personnel et au renouvellement des équipements, ce qui a entraîné un développement rapide dans plusieurs disciplines qui sont classées actuellement parmi les meilleures des hôpitaux maliens.

Dans le monde d’aujourd’hui, maintenir la sécurité sanitaire mondiale, promouvoir un développement de santé et un développement économique et social durable, sont les aspirations communes de tous les pays du monde. La Chine appliquera consciencieusement les directives du président Xi Jinping, et promouvra le développement de l’aide médicale chinoise à l’Etranger. Nous allons travailler main dans la main avec nos amis maliens pour apporter la ‘puissance chinoise’ dans le développement médical et sanitaire au Mali. Nos deux parties s’efforcent d’approfondir notre coopération sanitaire pour construire une communauté de santé et une communauté de destin Chine-Mali, tout en apportant sans cesse de nouvelles contributions au bien-être de nos deux peuples.Je vous remercie !”

