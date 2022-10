L’objectif de cette rencontre est de créer un cadre idoine à la réflexion, aux échanges pluriels sur le renforcement de la coopération sino-malienne. Le volume du commerce entre les deux pays a atteint environ 361 milliards de Fcfa en 2021

25 octobre 1960 – 25 octobre 2022, cela fait exactement 62 ans que le Mali a noué des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Pour célébrer l’évènement, l’ambassade de Chine dans notre pays avec à sa tête Chen Zhihong a organisé, hier au Centre international de conférences de Bamako, la 1ère édition du Forum sur la coopération Mali-Chine dont le thème est : «Construisons ensemble une communauté de destin Mali-Chine, dans la nouvelle ère».

La cérémonie a été présidée par le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l’ambassadeur-directeur de l’Asie-Océanie Mahamoud Mohamed Arby, en présence d’anciens ministres, d’ambassadeurs et des amis de la langue chinoise.

L’objectif du forum est de créer un cadre idoine à la réflexion, aux échanges pluriels sur le renforcement de la coopération sino-malienne. Il se veut également un cadre pour promouvoir l’amitié et la coopération gagnant-gagnant entre les peuples malien et chinois.

Ainsi, le directeur de l’Asie-Océanie a souligné que cette initiative entend favoriser l’intensification des échanges commerciaux et économiques entre nos deux pays. Et d’indiquer que ce forum est une aubaine pour remercier le gouvernement chinois pour l’application d’un taux zéro à la presque totalité des produits d’exportation du Mali. Notre pays étant un de ceux dont les commerçants sillonnent le monde et ravitaillent en marchandises de nombreux pays voisins, Mahamoud Mohamed Arby a soutenu qu’il est important de développer des relations économiques et commerciales.

« Les solides relations politiques que nous entretenons doivent avoir un impact visible sur les relations humaines entre nos deux peuples », a-t-il recommandé, précisant que les peuples ne demandent qu’un cadre propice aux échanges commerciaux. Mahamoud Mohamed Arby d’ajouter que les deux pays défendent sur la scène internationale les principes d’égalité souveraine des états, de la coexistence pacifique et du multilatéralisme. Il a cité quelques projets de la Chine qui sont, entre autres, la « Route de la Soie », la « Ceinture et de la Route».

Intervenant en vidéo, l’ambassadeur du Mali en Chine Didier Dacko a salué l’exemplarité de la coopération entre notre pays et la Chine. L’ambassadeur de la Chine au Mali, a expliqué que ce forum concrétise les résultats du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) dont la 8e conférence ministérielle s’est tenue à Dakar en novembre 2021. Chen Zhihong a estimé que la coopération sino-malienne est entrée dans une nouvelle phase d’amélioration, qu’il a qualifié «de haute qualité et de grande vitesse». Il a indiqué qu’en 2021, le volume du commerce bilatéral a atteint environ 361 milliards de Fcfa, soit une augmentation de 13,4% par rapport à l’année précédente.

Annonçant la bonne nouvelle pour encourager l’exportation des marchandises maliennes, le diplomate chinois a fait savoir que son pays va supprimer les droits de douane sur les 98% des produits importés depuis le Mali. Se prononçant sur les trois principes clés du gouvernement de la Transition à savoir le respect de la souveraineté, celui des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises, Chen Zhihong a été on ne peut plus clair : « La coopération sino-malienne se déroule toujours suivant ces principes ».

Selon lui, au lieu de donner des leçons sur la démocratie ou sur les droits de l’Homme, la Chine travaille sur un pied d’égalité et de façon pragmatique dans sa coopération avec l’Afrique. Sur le plan des infrastructures, le pays de Xi Jinping a réalisé le stade du 26 Mars, le CICB, le 3è pont de Bamako, le Campus universitaire de Kabala et le Centre de formation professionnelle.

En perspectives, l’on retient la centrale hydroélectrique de Gouina, la phase II de Kabala, le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire. La Chine est active également dans le domaine sanitaire et humanitaire.

