Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES), a présidé la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs à Koulouba, ce lundi 3 mars 2025, au palais de Koulouba

Par la même occasion, le chef de l’État a assisté à la montée historique du drapeau de l’AES. Un événement de haute portée qui symbolise l’unité et la solidarité entre notre pays et ses frères du Burkina Faso et du Niger.

C’était en présence de hautes personnalités de l’État, dont le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de Corps d’Armée Malick Diaw, les membres du gouvernement ainsi que les diplomates accrédités au Mali.

Le Chef de l’État a saisi cette occasion pour saluer le drapeau malien aux côtés du tout nouveau drapeau de la Confédération adopté le 22 février dernier par les chefs d’État de l’AES.

Notons que cette montée inaugurale des couleurs de l’AES s’est tenue simultanément au Niger et au Burkina Faso, sous la présidence respective du Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Niger et du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Cette cérémonie solennelle marque une nouvelle étape dans la construction et la consolidation de l’AES.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :