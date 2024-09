Mali : Un contrat d’équipements militaires avec la société Norinco

Obtenir une sécurité à hauteur de souhait rime avec acquisition d’équipements et matériels militaires. Pour l’avoir compris, les autorités de la Transition ont conclu, ce lundi 2 septembre, un contrat d’équipements militaires incluant la formation, l’entraînement et le transfert de technologie dans certains domaines clés de la défense avec la société Norinco.

Les documents ont été signés au siège de la société par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara et le président directeur général de Norinco. C’était sous le regard admiratif du chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta.

La signature de ce contrat souligne l’engagement et la détermination des autorités à doter le Mali d’un outil de défense pour faire face aux défis de l’heure. Après avoir suivi une projection, le chef de l’État et sa délégation ont visité plusieurs salles d’équipements : drones, blindés, missiles… À la fin de la cérémonie, le président Goïta a signé le livre d’or.

Sourire aux lèvres, le ministre de la Défense et des Anciens combattants s’est fortement réjoui de la conclusion de ce contrat qui est la suite logique des contrats précédents d’équipements et d’offres de formation dont le Mali bénéficie de la part de ce partenaire stratégique, sincère et fiable. La Chine, a rappelé le colonel Sadio Camara, est conservée aux côtés du Mali pendant les moments les plus difficiles.

Il a fait allusion aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). «La société Norinco nous a livré des équipements sans attendre le paiement de l’argent. C’est à la fin de l’embargo que nous avons pu régler ce contrat. Nous n’oublierons pas cet acte», at-il témoigné.

Selon le ministre Camara, les autorités maliennes et celles de la Chine partagent les mêmes visions en ce qui concerne la défense et la sécurité. Et d’apprécier la collaboration avec ce pays qui est un partenariat gagnant-gagnant prenant en compte les trois principes édictés par le président de la Transition.

Au demeurant, le chef du département de la Défense et des Anciens combattants a confié avoir pu apprécier la technologie chinoise dans le domaine de l’armement qui est adapté aux réalités et conditions d’exploitation de matériels. «Nous avons déjà pu expérimenter ces équipements sur le terrain qui nous ont permis de faire la différence sur le théâtre», at-il attesté.

Masse SIDIBE

Oumar DIOP

