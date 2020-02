L’Agence française de coopération technique internationale, à travers le projet PARSANTE a offert 3 ambulances médicalisées aux Forces Armées Maliennes. Ces ambulances ont été reçues le 25 février 2020, à l’Etat-major général des Armées. Le général Abdrahamane Baby, qui a présidé cette cérémonie avait à ses côtés le directeur de la DCSSA, les ambassadeurs de France et de l’Union Européenne au Mali.

Le général Baby a salué la progression du projet PARSANTE parce qu’il contribue au renforcement des capacités des Services de Santé des Armées. Il a rappelé le rôle social du militaire avec un regard attentionné sur les populations, car le lien Armée-Nation est un impératif pour gagner la guerre.

L’ambassadeur de l’UE au Mali, Bart Ouvry, a abondé dans le même sens tout en ajoutant que les FAMa ont fort à gagner si elles mettent en pratique les interventions sanitaires dans des centres pour les populations notamment au centre du pays. Cela peut estime-t-il renouer et améliorer la situation dégradante. Il a aussi jugé que les militaires qui se battent quotidiennement pour leur pays ont droit aux meilleurs soins possibles.

Rappelons que le projet PARSANTE vise à assurer le retour des services de santé dans les zones de combats où sont mobilisés les FAMa et à favoriser le retour du dialogue entre les FAMa et les populations. Financé par l’Union Européenne, son rayon d’action s’étend aux zones de Nampala, Goma-Coura et Hombori.

