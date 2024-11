Cette contribution précieuse de l’Ambassade du Royaume de Belgique en faveur des populations touchées par l’insécurité alimentaire dans plusieurs régions du Mali a fait l’objet d’une cérémonie de remerciement qui a réuni, hier mardi, au siège du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Mohamed Ag Redwane Ali, le chargé d’affaire de l’Ambassade, son excellence Patrick Deboeck et le Directeur pays par intérim du Programme Alimentaire Mondial, Ibrahima Diallo.

A l’ouverture de cette rencontre, le chargé d’affaires de l’Ambassade de la Belgique, son excellence Patrick Deboeck, a indiqué que l’aide humanitaire apportée par son pays a pour objectifs de sauver les vies, d’alléger les souffrances et de préserver la dignité humaine des populations touchées par les crises et catastrophes. Le Mali figure parmi les pays du Sahel bénéficiant de l’aide humanitaire prolongée du Royaume de la Belgique, qui depuis plus d’un an, se positionne comme chef de file des bailleurs humanitaires aux côtés de l’Allemagne et de la Suisse. Selon le diplomate, l’’agriculture et la sécurité alimentaire constituent des secteurs clés de la coopération belge au développement.

En répondre à ces besoins croissants et de contribuer à endiguer l’insécurité alimentaire et la malnutrition, Patrick Deboeck souligne que le Programme alimentaire mondial constitue un partenaire privilégié de son pays qui, selon lui, a récemment signé un accord de financement pluriannuel. Au Mali, poursuit le chargé d’affaires, la Belgique soutient un projet de 3 millions d’euros, soit près de 2 milliards FCFA, à travers lequel elle contribue à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. D’après lui, cette aide alimentaire d’urgence consiste en premier lieu à soutenir des populations vulnérables et des Personnes Déplacées Internes (PDI) durant et après des chocs en leur fournissant des bons alimentaires ou des transferts de fonds inconditionnel. Ce, afin qu’ils puissent satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Et en second lieu, ajoute-t-il, l’aide nutritionnelle vise à assister les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère. « Ils recevront à travers ce projet une ration quotidienne afin de fournir trois repas nutritifs par jour », a détaillé le chargé d’affaires, précisant cela permettra à lutter contre la malnutrition chez les enfants et à contribuer au développement de l’économie locale en proposant aux soignants des menus nutritifs et diversifiés provenant de fournisseurs locaux. Dans ce montant susmentionné, une enveloppe de 500.000 d’euros est allouée au financement d’UNHAS, une agence dont le travail est indispensable pour assurer l’accès de l’aide aux populations les plus vulnérables, a précisé le diplomate Belge.

Pour sa part, le Directeur pays par intérim du PAM, Ibrahima Diallo a décrit un tableau sombre de la situation alimentaire au Mali qui, selon ses explications, reste préoccupante dans certaines régions du pays. Il a cité dans la foulée le chiffre du Cadre Harmonisé de mars 2024 qui fait état environ 1 400 000 de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Les causes s’expliquent, selon lui, par l’aggravation de l’insécurité et les chocs climatiques qui ont engendré les déplacements de ces populations. « La détérioration de la situation sécuritaire dans certaines régions du pays a également fortement affecté l’agriculture, la pêche et l’élevage et a considérablement réduit les moyens d’existence de nombreuses communautés », a ajouté le Directeur pays par intérim comme d’autres causes ayant entrainées les déplacements des populations. A cela s’ajoute la campagne agricole 2023-2024 jugée moyenne à bonne, avec le prix des denrées alimentaires qui restent très élevés privant l’accès des ménages les plus pauvres à une alimentation adéquate.

Ce faisant, Ibrahima Diallo a indiqué que grâce à la généreuse contribution de 3 millions d’euros du l’Ambassade du Royaume de Belgique, le PAM pourra apporter une assistance vitale à près de 47 000 personnes, essentiellement des déplacées internes dans les zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire pendant quatre mois. « Cette assistance permettra de répondre aux besoins alimentaires de base des communautés affectées par les crises susmentionnées pendant et après les chocs »,a indiqué le représentant du PAM, annonçant que près de 6 000 accompagnants (principalement des mères) recevront une ration alimentaire trois fois par jour sur une période de 3 mois. « Ce soutien crucial aux parents d’enfants atteints de malnutrition leur permet de rester avec et auprès de leurs enfants durant le traitement et leur donner une chance de recouvrer rapidement la santé », a souhaité Ibrahima Diallo.

Le ministre commissaire à la Sécurité Alimentaire, Mohamed Ag Redwane Ali, a exprimé la reconnaissance du peuple malien à l’ambassade du Royaume de Belgique en indiquant cet appui important permettra au PAM d’étoffer son programme d’assistance au Mali. Selon lui, ce sont 41 491 personnes qui bénéficieront de cette aide alimentaire d’urgence pendant une période de 4 mois. Les personnes bénéficiaires touchées par l’insécurité alimentaire sont les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Ménaka, Gao, Tombouctou et Kidal.

Siaka DIAMOUTENE/¨Maliweb.net

