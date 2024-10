Sécurité alimentaire : La Chine offre plus de 2 000 tonnes de riz au Mali

Le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, a réceptionné le mercredi 16 octobre dernier, dans la cour de l’Opam de Sogoniko, 2000 tonnes de riz blanc gracieusement offertes au Mali par la République populaire de Chine. Ce don alimentaire d’urgence du gouvernement chinois reflète l’amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de S. E. M. Chen Zhihong, ambassadeur de Chine au Mali, Ousmane Dembélé, Président directeur général de l’Opam, Moussa Kéïta, représentant du maire de la Commune VI. Par ce geste, la République populaire de Chine confirme une fois de plus la constance et la sincérité de son engagement résolu aux côtés du Mali dans sa quête permanente du bien-être pour les populations confrontées à de graves inondations avec des pertes de vies et de biens considérables.

Dans son intervention, l’ambassadeur de Chine au Mali, a expliqué que c’est un plaisir pour lui de participer à cette cérémonie de remise du don alimentaire d’urgence de son pays au Mali. “Au moment où plusieurs régions du Mali sont confrontées à de graves inondations avec de pertes en vie et de biens considérables, ce don de plus de 2 00 tonnes de riz blanc reflète l’amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple du Mali. Je tiens à exprimer mes félicitations et remerciements au personnel chinois et malien qui ont magnifiquement travaillé et conjointement collaboré pour la mise en œuvre de ce projet. C’est dans la difficulté qu’on reconnait les vrais amis. Afin de démontrer la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien, le gouvernement chinois décidé de fournir au gouvernement malien, en plus du don actuel, une aide alimentaire d’urgence supplémentaire d’une valeur de 20 millions RMB, équivalente à environ 1 milliard 724 millions de F CFA. Je suis convaincu qu’avec les efforts conjugués de nos deux parties, ces céréales seront rapidement parvenues aux personnes affectées par l’inondation, et les aident à travers ces moments difficiles”, a-t-il expliqué.

Avant l’acte provisoire de remise et de réception, le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire a précisé que par la constance et la qualité de ses appuis, la Chine s’est illustrée, au fil de décennies, comme étant un partenaire stratégique du Mali. “Il m’est bien loisible de vous dire, ici, que ce geste humanitaire, qui honore une fois de plus la générosité de votre grande nation, vient à point nommé, compte tenu de la situation de catastrophe nationale déclarée pour le pays et des besoins criards en denrées alimentaires qui en découlent, et cela en dépit de la mobilisation nationale et de gros efforts que déploient, sans cesse, les plus hautes autorités du pays. En effet, les évaluations opérées par les services compétents de la direction générale de la protection civile font état des données éloquentes : 659 cas d’inondations ; 177 décès ; 37 999 effondrements d’habitation ; 63 952 ménages impactés et 256 écoles effondrées. Toutes ces évaluations laissent présage que la situation alimentaire est préoccupante dans l’ensemble du pays, voire même critique pour des populations vulnérables situées dans certaines zones inondées ou victimes d’insécurité récurrente occasionnant de nombreux déplacements de personnes autour des centres urbains, avec un grand nombre à Bamako”, a-t-il laissé entendre.

“Cette généreuse donation de 2040 tonnes de riz de haute qualité d’une valeur de 20 millions de yuans, n’est pas le premier geste de bienfaisance en provenance de la Chine. Tout au contraire, elle témoigne, une fois de plus, de l’engagement constant et bienveillant du gouvernement de la Chine à l’endroit du gouvernement du Mali et en faveur des populations vulnérables du Mali”, a-t-il conclu.

A la suite des différentes interventions, les officiels ont posé devant les sacs de riz avec la couverture cartonnée de l’acte, avant d’effectuer une visite de l’entrepôt ou sont stockés les sacs de riz.

Mahamadou Traoré

