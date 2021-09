Sécurité alimentaire: Le Japon offre 1000 tonnes de riz

Notre pays vient de recevoir un don de 1.000 tonnes de riz offertes par le gouvernement japonais à travers le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA). Objectif : soutenir les efforts du Mali dans la prise en charge de nos compatriotes en insécurité alimentaire dans les Régions de Mopti, Kidal et Ménaka.

La cérémonie officielle de remise, qui marque le lancement des opérations de vente promotionnelle de 3.300 tonnes de riz issu du KR 19, a eu lieu hier. C’était dans la cour de l’Office des produits agricoles du Mali (Opam) sous la présidence du ministre Commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, en présence du représentant de l’ambassadeur du pays du Soleil levant au Mali, Koji Fukuhara.

Autorisée le 23 août dernier, cette distribution gratuite exceptionnelle de 1.000 tonnes de riz répond à un besoin urgent visant à faire face aux séquelles de l’extension des conflits multiformes dans la Région de Mopti, de la Covid-19 sur l’économie des ménages et du changement climatique, a expliqué le représentant de l’ambassadeur du Japon.

Koji Fukuhara a rappelé que l’évaluation définitive de la situation alimentaire et nutritionnelle du Plan national de réponses (PNR) 2021 estime à plus de 1,3 million de Maliens, dont plus d’un million se trouvant dans les Régions de Mopti et du nord, qui auront besoin d’une assistance alimentaire pendant la période de soudure (juin à septembre).

Les femmes et les enfants seraient les plus affectés. En réponse à la demande du gouvernement pour y faire face, le Japon a exceptionnellement offert cette donation à notre pays. Le but étant non seulement de satisfaire les besoins urgents des populations vulnérables des Régions de Mopti et Kidal mais aussi soutenir les mesures de sécurité alimentaire sur le court et moyen terme au profit de plus de 11.600 personnes, a précisé le diplomate.

Elle vient s’ajouter à une remise, le 30 juin dernier, de 4.310 tonnes de riz du Japon au Mali dans le cadre de l’assistance alimentaire au titre de 2019, a rappelé le délégué de l’ambassadeur du Japon au Mali.

D’un montant d’environ 1,5 milliard de Fcfa, ce don était initialement destiné à être entièrement vendu à un prix raisonnable pour faire baisser considérablement le prix consommateur du riz sur les différents marchés du pays. «L’assistance alimentaire japonaise permet de fournir gratuitement du riz au Mali.

Cet appui alimentaire apporté régulièrement par le Japon au Commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le don annuel du riz KR19, joue un rôle multiforme en contribuant à la régulation du marché céréalier, en favorisant le développement socio-économique et en renforçant la capacité de résilience des communautés, a salué le ministre Commissaire à la sécurité alimentaire. En ce sens, a ajouté Redouwane Ag Mohamed Ali, il est monétisé pour financer des projets de développement ou de lutte contre la faim et la malnutrition.

Selon lui, ce don de riz destiné aux Régions de Mopti et de Kidal vient à point nommé en cette période de soudure pour soutenir les actions de sécurité alimentaire du gouvernement sur toute l’entendue du territoire national.

Pour y arriver, le ministre Commissaire à la sécurité alimentaire a invité les acteurs impliqués dans sa gestion à œuvrer à ce que les personnes les plus nécessiteuses soient les vraies bénéficiaires de cette généreuse donation. Avant d’insister sur la nécessité d’un suivi adéquat de l’opération afin que son impact soit véritablement visible sur les populations des zones concernées.

Le premier don de 10 tonnes a été remis sur place aux déplacés de Boulkessi installés à Bamako et ceux de la Région de Mopti vivant à Faladié.

Distancé par son vision, la Chine dans la conquête du continent noir, le Japon retrousse les manches. Malgré que, le pays dispose d’un département africain depuis les années 60. Cependant, c’est seulement en 2001 qu’a eu lieu la première visite d’un chef de gouvernement japonais sur le continent. Pour y remédier, le Japon instaurait la Conférence internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique (TICAD) en 1993. Elle vise à encourager la croissance économique, assurer la sécurité humaine et la consolidation de la paix.

Mahamadou YATTARA

