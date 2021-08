Visite de l’expert de l’ONU au Mali : Un entretien franc avec le Colonel Sadio Camara

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, a reçu en audience l’expert indépendant des Nations Unies chargé des questions des droits de l’Homme au Mali, M. Alioune Tine, le mercredi 4 août 2021, dans la salle de conférence de son département.

Les échanges ont porté sur la capacité des Forces de défense et de sécurité (FSD) à protéger les populations civiles et leurs biens ainsi que la question de l’impunité au Mali.

Sur le premier sujet, selon l’expert, le ministre a fait preuve de bonne foi en donnant des garanties sur la nécessité de protection des personnes et de leurs biens. Le ministre a reconnu que des efforts doivent être faits sur les inconvénients et les défis au Mali par rapport à la présence des institutions et des instances sur l’ensemble du territoire national.

«Nous avons été édifiés de la bonne foi des autorités maliennes à œuvrer dans le sens de l’application du droit pour enfin venir à bout de l’impunité dans la société malienne», a déclaré M. Tine.

L’expert indépendant a souligné qu’il a eu un entretien franc et a senti la bonne volonté de l’Etat à respecter les droits humains. Selon l’expert, il faut des réponses fortes et appropriées de l’Etat du Mali en assurant la présence des FAMa sur toute l’étendue du territoire pour mieux garantir la protection des personnes et de leurs biens.

Il a ensuite assuré l’Etat malien du soutien des Nations unies sur le plan technique dans le but d’améliorer la situation sécuritaire et le respect des droits de l’homme. Il a également rappelé que la communauté internationale est présente pour établir le constat des progrès réalisés dans ces différents domaines. Au finish, Alioune Tine s’est dit très heureux de la collaboration franche du ministre quant au partage des idées sur ces différentes questions au cours de cette rencontre.

Kader Toé

