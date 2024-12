Visite du président Biden en Angola : Renforcement des relations États-Unis-Afrique

Dans un geste significatif pour renforcer les relations entre les États-Unis et l’Afrique, le président Joe Biden se rendra en Angola du 2 au 4 décembre 2024. Cette visite souligne l’engagement des États-Unis envers leurs partenaires africains, en mettant l’accent sur les investissements dans les infrastructures et les efforts de collaboration pour relever les défis communs. Cette visite fait suite à une série d’engagements de haut niveau, notamment le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022 et la visite du président Lourenço aux États-Unis en 2021.

La visite vise à atteindre trois objectifs principaux : renforcer le leadership des États-Unis en matière de commerce et d’investissement, mettre en valeur le leadership régional de l’Angola, et améliorer les relations États-Unis-Angola. L’Angola est considéré comme un partenaire stratégique et un leader régional. Le commerce bilatéral entre les États-Unis et l’Angola a atteint environ 1,77 milliard de dollars en 2023, faisant de l’Angola le quatrième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne. La collaboration s’étend à des défis urgents tels que la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, les opportunités économiques et la coopération technologique.

L’un des points forts de la visite du président Biden sera le corridor de Lobito, une initiative régionale soutenue par les États-Unis, des partenaires européens et le secteur privé. Ce projet vise à améliorer la connectivité régionale grâce à des investissements stratégiques dans les chemins de fer, les énergies propres, l’agriculture et les infrastructures numériques. Le corridor facilite non seulement le transport de minerais essentiels, mais renforce également les communautés le long de son trajet en améliorant l’accès à l’éducation, aux marchés et à la connectivité numérique.

Lors de sa visite, le président Biden participera à des discussions bilatérales avec le président Lourenço, axées sur les infrastructures, le climat, la paix et la sécurité régionales, ainsi que sur les objectifs économiques partagés. Il prononcera également un discours public sur les relations entre les États-Unis et l’Angola et l’approche plus large des États-Unis envers l’Afrique.

La visite devrait comporter plusieurs annonces clés, notamment des investissements dans les infrastructures, de nouveaux engagements pour le corridor de Lobito, des accords récents avec la Zambie, de nouvelles initiatives pour renforcer la résilience sanitaire et agricole, et des efforts pour protéger le riche patrimoine culturel de l’Angola.

La visite du président Biden en Angola marque un moment historique dans les relations États-Unis-Afrique, soulignant l’importance des partenariats stratégiques et des efforts collaboratifs pour relever les défis mondiaux. La visite devrait renforcer les liens économiques, promouvoir les valeurs démocratiques et améliorer la stabilité régionale. Le succès de cette visite démontre la valeur de l’engagement avec des partenaires réputés comme l’Angola, assurant une grande visibilité et la participation des principaux acteurs.

Source : Point de presse numérique du Département d’État des États-Unis

