Conscient des attentes des populations, le ministre des transports et des infrastructures, Makan Fily Dabo a privilégié le terrain et l’action. Une démarche porteuses au regard des bons résultats sur le terrain. Moins de trois mois dans le gouvernement, le ministre Makan Fily Dabo donne du souffle à l’action gouvernementale. Témoignage éloquent de cette nouvelle dynamique, l‘accélération des nombreux chantiers en arrêts. Sur le terrain, il est non seulement au petit soin des entreprises pour les encourager à bien travailler mais il n’hésite pas à rappeler les fautifs à l’ordre. Indéniablement, le ministre Dabo sait où mettre les pieds, il n’a eu du tout de repos. En effet, il a sillonné les différents chantiers de construction des routes et s’est imprégné de l’effectivité des services relevant de son département. Ainsi, sa première action a consisté à mettre en place des hommes capables de réussir le challenge de la transition à savoir la refondation du Mali. Très Imprégné des dossiers du département pour avoir été secrétaire général, Makan Fily Dabo se donne comme mission de gérer au plus vite les difficultés du moment. Par exemple, une action salvatrice à son actif, faire passer en conseil des ministres la prolongation de certains chantiers vitaux pour le pays. Les entreprises en charge de ses infrastructures ont pu obtenir des avantages en de terme de délai pour mener à bien les travaux. Sur les chantiers à l’intérieur du pays, tout comme ceux des Bamako, le ministre de tutelle a sonné la fin de la recréation. Pour mettre tout le monde aux pas, il vient de tenir une conférence nationale qui a réuni l’ensemble des acteurs du secteur, notamment les services relevant du département. Une initiative qui augure des lendemains prometteurs pour changer le visage du pays en infrastructures routières et autres.

Seyni Touré

