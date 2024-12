Le Programme jeunesse et stabilisation (Projes II) a procédé le jeudi 12 décembre 2024 à Néguéla, au lancement officiel des travaux d’aménagement des plaines de Néguéla et Banankoro dans les communes de Kolondiéba et de Kolosso, cercle de Kolondiéba, région de Bougouni. C’était sous la présidence de Boubacar Oumar Traoré, préfet de Kolondiéba.

Le jeudi 12 décembre dernier, la joie et l’espoir se lisaient sur le visage des habitants des villages de Néguéla et Banankoro et cette joie a été témoignée par l’accueil très chaleureux réservé, lors du lancement officiel, à la délégation composée du préfet de Kolondiéba, des sous-préfets, du maire de Kolosso, du coordonnateur du Projes, entre autres.

Financé par l’Union européenne et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et mis en œuvre par la GIZ Mali, le Projes a pour objectif global d’accompagner les efforts des autorités maliennes en faveur de la stabilisation du Mali.

En effet, face à la crise multidimensionnelle que connait le Mali depuis 2012, l’Union européenne a, à travers son fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, mis en place le Projes I en septembre 2018.

Depuis son démarrage, le Projes, qui comptabilise à ce jour 6 ans d’existence, n’a cessé d’œuvrer auprès des populations des régions du Centre du Mali pour la promotion de la stabilisation et le relèvement socio-économique dans ses zones d’intervention à travers: le renforcement de l’offre et l’accès des populations aux services socio-économiques de base, le soutien aux initiatives en faveur de la promotion de la cohésion sociale et communautaire, la création de nouveaux revenus et des opportunités d’emplois au profit des jeunes.

Ainsi, dans les régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara et Douentza, le Projes a pu atteindre des résultats majeurs dans les domaines de l’éducation, la santé, l’hydraulique, l’assainissement, la formation et l’insertion professionnelle, à travers notamment la création d’activités génératrices de revenu (AGR) pour les jeunes et les femmes, ainsi que dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures marchandes, culturelles et sportives.

L’Union européenne, en appui aux efforts des autorités, a initié en juillet 2022 l’élargissement du Programme à travers une seconde phase (le Projes II) dans les zones du Sud et Ouest du Mali, notamment dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Koulikoro et Nioro du Sahel. Le Projes II vise à favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social par une amélioration de l’offre de services socio-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités, et la création de revenus et d’emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées.

A en croire le coordonnateur régional du Projes, Mamourou Sangaré, le projet d’aménagement des plaines de Banankoro et Néguéla est une réponse aux dividendes de paix de l’accord entre les villages de Néguéla, Banankoro et Niankourazana. Sa réalisation coûtera environ 246 801 331 F CFA avec l’entreprise Ouro Boubou. Les travaux se feront en collaboration avec la SAED qui assurera l’étude et le contrôle des travaux et le CADP pour l’accompagnement dans la gestion des plaines.

Selon le coordonnateur, ces travaux seront réalisés grâce à l’accompagnement de tous les acteurs. C’est pourquoi, au nom de la direction du Projes, il a remercié les autorités régionales et locales, les services techniques, les populations et surtout les jeunes et les femmes pour leur disponibilité et leur engagement en faveur du Programme. Il terminera en invitant les bénéficiaires à prendre bien soin de ces plaines qui, selon lui, contribueront à la stabilisation et au retour d’une paix durable.

Pour sa part, le préfet de Kolondiéba a salué l’Union européenne, à travers le Projet, pour ses multiples efforts dans le cadre de la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Il a assuré de son accompagnement sans faille pour la réussite des objectifs du programme. Le préfet a également salué tous les acteurs qui ont contribué à faire amener l’entente entre ces deux villages.

Ibrahima Ndiaye

(envoyé spécial à Néguéla)

