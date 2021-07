Bonne gouvernance : Le programme CELGA lancé

L’hôtel Radisson Collection a abrité le 2 juillet 2021 la cérémonie de lancement officiel du programme « Engagement citoyen pour une gouvernance locale redevable (CELGA) financé par la Suède. Présidé par le Conseiller Technique du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, la rencontre a enregistré la participation du Chef de Coopération de l’ambassade de Suède au Mali et celle des élus municipaux bénéficiaires du programme.

Le présent programme « Engagement citoyen pour une gouvernance locale redevable (CELGA) est financé par l’Agence Suédoise pour la coopération au développement international (ASDI) et mis en œuvre par le National Démocratic Institute (NDI). Ledit programme ambitionne de renforcer les pratiques de gouvernance inclusive et participative. En outre il vise à renouveler la confiance des citoyens dans les institutions maliennes au niveau local. Les bénéficiaires du programme sont les communes de : N’Tossoni, Kignan, Kapolondougou, Wassoulou Ballé, Fatoma, Sio, Soura et Mopti dans les régions de Sikasso et de Mopti.

Selon le directeur résident du NDI au Mali, le Dr Badié Hima, le projet privilégie une approche à la fois globale , inclusive et innovante à travers la promotion des voix , des espaces d’expression et le renforcement de la recevabilité des autorités communales envers les citoyens pour améliorer l’offre des services sociaux de base dans les collectivités en vue d’instaurer une gouvernance locale redevable. Pour se faire, il est prévu dans les communes de mettre en œuvre le programme à travers divers mécanismes et thématiques comme la planification participative, de renforcer les capacités des élus et des communautés locales, de créer des octrois de mini subventions pour soutenir les initiatives communautaires ainsi que l’octroi de mini subventions pour soutenir les initiatives communautaires de reddition des comptes et l’engagement communautaire des citoyens, explique le Dr Hima. Avant d’ajouter « Une gouvernance redevable contribue à la cohésion sociale et à l’amélioration de l’offre des services sociaux de base, le programme CELGA est une contribution au renforcement du contrat social et politique entre les élus et les communautés, il est chemin faisant une contribution au processus électoral en cours, et aura ainsi un impact positif sur la participation aux élections prochaines »

Le maire de Wassolo Ballé Sidibé Rokiatou Dembélé au nom de ses homologues bénéficiaires du CELGA, a salué les initiateurs du programme, en relevant sa pertinence pour le développement local. Et assurant leur totale adhésion, Mme le maire dira que le CELGA vient appuyer leurs missions au service de la municipalité.

Le Conseiller Technique du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, s’est joint à ses prédécesseurs, pour souligner la pertinence du CELGA. Selon lui, il vient en soutien à l’Etat et est en parfait accord avec l’agence de son département.

