Dans le cadre de la mise en œuvre de la collaboration intersectorielle regroupant le Haut Conseil des Collectivités et l’AMADER, une rencontre de deux jours s’est ouverte, le jeudi 24 novembre 2022, sur le financement durable de l’électrification en milieu rural.

L’objectif est de présenter un diagnostic approfondi de la situation de l’électrification rurale sur la base du retour d’expériences pratiques de l’Agence Malienne pour le Développement des énergies et de l’électricité rurale et des autres Agences d’électrification rurale de la sous-région. Egalement d’identifier les mécanismes de financement durable et viable de l’électrification rurale, renforcer les capacités technique et opérationnelle du Comité Intersectorielle par la mise en place d’un mécanisme efficace de coordination intersectorielle la mutualisation des informations pour une meilleure prise en compte du volet Energie sectoriel dans les projets d’investissement majeurs en milieu rural. La rencontre regroupe cadres de l’AMADER, les partenaires financiers, les gouverneurs et les représentants des collectivités durant deux jours à Bamako. Au menu des débats, les discutions sur les enjeux, défis, acquis, perspectives et le mode de financement durable de l’électrification en milieu rural

Lors de l’ouverture de cette rencontre, le Président du Haut Conseil des Collectivités a exprimé le souhait de son institution de voir tous les chefs-lieux des Communes du Mali électrifiés. Selon lui, c’est l’accès des populations rurales qui a motivé la démarche de son Institution à entreprendre la signature de convention de partenariat avec des Opérateurs privés tels que Kougné SA et l’Agence Malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électricité rurale.

Ainsi, à travers ce cadre de collaboration intersectorielle avec l’AMADER, le Haut conseil des collectivités veut contribuer à l’accès à l’électricité aux 70 % des maliens d’ici l’horizon 2030. « La majorité de la population privée d’électricité se situe, et se situera encore pour longtemps si rien n’est fait, en zone rurale, où la dispersion des habitats, les faibles revenus de la population et les coûts de raccordement sont autant d’obstacles à la disponibilité d’un service électrique pérenne », a rappelé le président de la représentation des collectivités. C’est pourquoi il dira que l’électrification rurale s’impose comme une solution et une nécessité. Mamadou Satigui Sidibé de jeter son dévolu sur l’expérience des interventions de l’AMADER qui, selon lui, contribue au développement de la chaine économique et sociale des locales couvertes avec l’arrivée de l’électricité.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre par intérim, Col Abdoulaye Maïga, a ajouté que l’exécutif accorde une importance capitale à la réalisation des infrastructures rurales, notamment celles de l’électrification. « Elles contribuent à l’accès aux services sociaux de bases par les populations locales », souligne le premier ministre par intérim. Le chef du gouvernement par intérim de saisir cette occasion pour rappeler les potentialités électriques dont dispose le Mali. D’après lui, la mise en valeur de l’hydrogène, la biomasse et l’éolienne permettra d’améliorer le taux d’accès à l’électricité qui est passé d’un pour cent en 2003 à 24 % en 2022.

Au sortir, les participants seront dotés d’un diagnostic approfondi de la situation de l’électrification rurale sur la base du retour d’expériences pratiques de l’AMADER et l’identification des mécanismes de financement durable et viable de l’électrification rurale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb. net

