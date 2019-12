29 décembre 1919-29 décembre 2019, la commune urbaine de Mopti a 100 ans. Une occasion mise à profit par le chef de l’exécutif malien pour annoncer un ambitieux projet de développement infrastructurel dans la Venise malienne.

-Maliweb.net- Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en compagnie de l’ancien chef de l’Etat AmadouToumani Touré, a pris part, le week-end dernier, aux festivités du centenaire de la création de la commune urbaine de Mopti.

Les deux personnalités, arrivées à bord de l’avion présidentiel, ont été accueillies au tarmac de l’aéroport de Sévaré par une foule en liesse, composée de la société civile, les dignitaires et les proches de l’ancien Président ATT. Puis, elles ont mis le cap sur la ville de Mopti, où sur les abords de la route, les populations scandaient le nom de l’ex-Chef d’Etat sur le long du trajet qui menait au lieu des festivités. « Je me réjouis d’être ici ce matin, avec un illustre enfant du terroir, Un fils de « Soudou Baba », un grand patriote, j’ai nommé le Président Amadou Toumani TOURE », a, d’emblée, déclaré Dr Boubou Cissé devant les habitants de la Venise malienne venus en grand nombre accueillir le fils du terroir.

Boubou Cissé n’a pas tari d’éloges à l’égard de cette Cité fondée au 7ème siècle par Kifou Naciré , « Creuset de cultures, ville de brassage ethnique entre les populations du Delta, de la savane sahélienne et des plateaux dogon, la Venise malienne , en raison de sa situation insulaire est un trait d’union placé au cœur du Mali et était, il y a peu, une ville rayonnante en raison de son tourisme florissant, de son élevage, son artisanat, son port de pêche et son négoce ».

Pour lui, toutes ces activités sont fortement périclitées par la crise sécuritaire, mais, dit-il, le gouvernement n’abdique et sera jamais dans le constat d’impuissance. Pour ce faire, il dira que gouvernement amplifiera ces actions dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Lequel programme est destiné à démobiliser les combattants enrôlés dans des groupes d’autodéfense. Et le Premier ministre de poursuivre que la stratégie de stabilisation du Gouvernement pour le Centre se trouve dans la réalisation des activités de développement endogène. Lesquelles portent sur la réalisation d’infrastructures structurantes.

« Le Gouvernement du Mali, sous l’autorité du Président Ibrahim Boubacar KEITA, a conçu un ambitieux projet d’infrastructures routières destiné à améliorer la mobilité urbaine dans les villes de Mopti et Sévaré. Ce projet, soumis au financement de la Banque Ouest-Africaine de développement (BOAD), va coûter plus de 34 milliards de francs CFA », a-t-il annoncé sous les applaudissements nourris des populations.

En effet, le projet prévoit l’aménagement du tronçon Sévaré-Mopti en 2×2 voies, en 2×1 voies au niveau de la section péri-urbaine Sévaré-Mopti et le contournement de l’aéroport de Mopti Ambodedjo ainsi que celui de dix kilomètres de voirie urbaine.

ATT mis en mission

Outre, il a annoncé des actions de renforcement de « la cohésion sociale, du Vivre Ensemble et de réconciliation » en saluant les initiatives déjà entreprises par les autorités régionales, municipales et la MINUSMA. Le Chef de l’exécutif a fait le rappel historique des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire de la région de Mopti en émettant le vœu que la célébration de ce centenaire puisse apporter « la paix, la stabilité, la quiétude » qui, selon lui, sont les socles de la cohésion sociale, du redressement national.

Le maire de la commune, Issa Kamssage a rendu hommage au couple, Dr Boubou Cissé et Amadou Toumani Touré, en indiquant qu’il est une belle image pour la consolidation de la cohésion sociale dans la région. L’élu de rappeler que la région a été durement éprouvée par les conflits entre les communautés. Ainsi, il a mis en mission l’ex-président au nom de la population pour réconcilier les cœurs dans le centre. « Votre capacité à résoudre les conflits avec diplomatie sur le plan national et international ne souffle d’aucun doute », a-t-ajouté. Cette mission, ATT a promis de le réaliser en promettant de revenir pour parler et communiquer avec la jeunesse. Il a aussitôt lancé un appel aux belligérants pour que la situation s’arrête. La visite des stands de la foire d’exposition et l’inauguration du monument érigé à la mémoire du député feu Aly Maïga à Sévaré ont mis fin aux activités.

Siaka DIAMOUTENE/ Maliweb.net

envoyé spécial

