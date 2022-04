« La maîtrise de la consommation d’électricité et l’efficacité énergétique pour économiser 50 MW, afin de réduire les délestages électriques pendant les heures de pointe ». Tel était le thème de la conférence de presse organisée par le Réseau des experts de la promotion de l’efficacité énergétique et de l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie au Mali (REE-IGEM). C’était le jeudi 31 mars 2022 à l’EX-CRES, colline Badalabougou.

L’objectif général est d’appeler à la mobilisation générale pour la maîtrise de la consommation d’électricité et l’efficacité énergétique pour économiser 50 MW et réduire les délestages électriques pendant la période de forte chaleur de mars à juin 2022.

Selon Bagui Diarra, président du réseau REE-IGEM, il s’agit aussi de cadrer avec tout ce qu’on a comme problématique majeure lié à l’énergie. Parlant des solutions pour réduire la consommation en cette période de forte canicule. Il dira que c’est la maitrise des consommations d’électricité. Pour arriver à économiser, il faut libérer 50MW qui fait au moins 50 milliards d’économie à d’Etat. De 18 à 23, l’heure de pointe, il faut éteindre tout ce qui n’est pas essentiel.

Il dira que le réseau national qui est le réseau interconnecté de l’énergie du Mali-SA a environs 600 000 à 700 000 abonnés. Selon lui, trois ampoules de 20 KW chacune, si à l’heure de pointe qui est de 18 heures à 23 heures, chacun de ces abonnés étaient informés qu’il fallait simplement éteindre 3 de ces ampoules non essentielles que cela permettra en retour d’assurer l’alimentation en électricité de 1800 abonnés pour une consommation par jour maximum de 10 KW. Parce que nos ménages ordinairement par jour sont entre 8 KW et 10 KW par jour.

Second élément, avec la température, chaque degré que nous faisons de moins pour le confort à l’intérieur des bureaux etc., crée une surconsommation au niveau de la climatisation. Si on est à 21degré et qu’on diminue à 20 degrés, on crée une surconsommation de 10 à 18%. Pour chaque climatiseur nous sommes en mesure d’économiser 500 FCFA par jour qui peuvent être traduite en termes d’énergie.

Selon des prévisions, d’après lui on aura toujours la canicule jusqu’en 2030 et que des précipitations vont diminuer et la demande en énergie va augmenter.

Aux dires de M. Diarra, si on n’arrive pas à maitriser la demande, on réduit les gaspillages, on réduit les investissements, on crée une économie circulaire au niveau des populations qui peuvent être redistribuée pour d’autres besoins économiques. Et, l’exploitant qui est EDM fera donc des économies et améliorer la continuité de service. Les autorités qui représentent l’Etat et qui fournissent énormément d’efforts pour que les hydrocarbures totalement importés et qui ont un point énorme en électricité va diminuer ainsi que la facture énergétique au niveau de l’Etat.

« L’urgence aujourd’hui, c’est de contribuer à réduire les délestages »

Il faut trouver des solutions et qui existe à nos jours. L’une des solutions est de réduire notre consommation pour avoir ces 50 mégas. Souleymane Berthé, directeur de l’agence pour les énergies renouvelables (AER), dira que, l’énergie ce n’est pas l’EDM. L’EDM produit pour quelqu’un et la population est plus responsable que l’EDM. « Notre comportement influe beaucoup sur le système de l’EDM. Si nous nous comportons moins énergétivore cela permettra à EDM de nous servir bien. Si on adopte les méthodes de l’énergie renouvelable cela permettra de soulager l’EDM et d’avoir un service meilleur. Chaque KW que nous consommons en termes de gaz a un impact sur notre climat », a-t-il fait savoir.

Adama Yoro Sidibé, représentant de la direction nationale de l’Energie, dira que la maitrise de l’énergie est l’un des axes stratégiques de notre politique. Il a ajouté que l’Etat a mené des actions depuis quelques décennies pour la maitrise et l’efficacité énergétique. Le Mali participe à des différentes initiatives au niveau régional, selon lui cela permet de décaler les investissements. Par rapport à la facture de consommation, d’après lui des initiatives ont été prises pour réduire la facture à travers le projet pour l’installation des ampoules LED et des projecteurs LED au niveau des établissements. Il a ajouté que l’Etat est en train de mettre en place des normes de construction au niveau des bâtiments pour tout ce qui concerne la maitrise et l’efficacité énergétique.

Selon son président, le REE-IGEM a été créé le 6 avril 2020, en ayant pour mission de soutenir la promotion de l’efficacité énergétique et de l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie au Mali.

Bintou Coulibaly

Commentaires via Facebook :