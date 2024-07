Ibi Group, de notre compatriote Ibrahima Diawara, déjà pionnier dans l’énergie solaire, en cette période de crise énergétique au Mali, a installé une solution innovante qui semble être l’avenir de l’énergie verte.

Ibi group a inauguré son siège à l’ACI-2000. Pour faire face à la crise énergétique, le groupe a installé, pour son bâtiment de 9 étages, un système de stockage d’énergie de 1,7 mégawatt.

Pour ce faire, le bâtiment est doté de panneaux solaires et de batteries lithium de la marque Ibi Power. Cette installation, d’une capacité de 1,7 mégawatt, fournit une électricité verte à un bâtiment de 9 étages. Grâce à cette technologie de pointe, le siège d’Ibi Group est en mesure de fonctionner de manière stable en utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Les panneaux solaires et batteries lithium Ibi Power, sont commercialisés par Ibi Home – une filiale d’Ibi Group, qui est spécialisée dans la vente et l’installation des panneaux solaires, des produits allant des revêtements muraux aux articles sanitaires, en passant par les armoires de cuisine, les mobiliers de maisons et la décoration d’intérieur, transformant ainsi chaque espace en un havre de style et de fonctionnalité.

Les batteries lithium Ibi Power offrent une durée de vie de plus de 15 ans, garantissant une source d’énergie stable et économique à long terme.

A K.

