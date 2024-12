FIA : Vœux pour le Liptako-Gourma

La 1re édition du Forum international annuel (FIA) du Liptako-Gourma s’est tenue, à Bamako, du 10 au 12 décembre. Placé sous le thème : “Relèvement et stabilisation : facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako-Gourma”, la cérémonie d’ouverture des travaux dudit Forum a été présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué. Il a formulé le vœu que le Forum marque le point de départ d’une nouvelle ère pour la région du Liptako-Gourma que les trois pays de la Confédération des Etats du Sahel ont en commun.

Confrontée à d’immenses défis sécuritaire, économique et celui lié aux changements climatiques, la région du Liptako-Gourma est décrite comme précaire où vivraient plus de 2 millions de personnes réparties entre le Burkina, le Niger et le Mali.

Au regard des défis à relever, le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a été initié pour renforcer la résilience et le relèvement des communautés touchées grâce à une approche régionale intégrant : le développement des infrastructures socio-économiques, e renforcement des moyens de subsistance, la coordination régionale et production de données fiables.

En vue d’une bonne mise en œuvre de ce projet, le Forum international annuel sur le développement du Liptako-Gourma (FIA) a été initié pour ainsi constituer un cadre d’échanges et de collaboration entre les différents acteurs du développement de la région.

Les objectifs dudit Forum sont, entre autres, favoriser un dialogue inclusif entre autorités locales, ONG, OSC, partenaires techniques et financiers, universités, agences de développement et forces de sécurité, identifier des solutions innovantes pour un développement harmonieux de la région et mettre en place une stratégie commune basée sur le partage d’expériences et d’expertises.

Saluant la mise en place de cadre, le ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué, a déclaré que “ce forum est porteur d’un message : c’est par le dialogue, la solidarité et l’action concertée que nous pourrons construire un avenir prospère pour les générations présentes et futures”.

Sur ce, il a formé le vœu que la rencontre serve de cadre privilégié pour des réflexions approfondies, des débats constructifs et des actions concrètes. “Que le Forum marque le point de départ d’une nouvelle ère pour la région du Liptako-Gourma”, a-t-il souhaité.

A noter que le Forum a enregistré la participation de la secrétaire exécutive de l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG), du représentant du gouverneur de la région du Nord du Burkina, du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur du Niger, des membres des comités scientifiques des trois Etats qui ont en commun le Liptako-Gourma : Burkina Faso, Mali et Niger.

A en croire les organisateurs, le thème retenu reflète l’ambition de bâtir une région plus stable, solidaire et résiliente

Alassane Cissouma

