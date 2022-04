Je voudrais, par cette missive, adresser un grand remerciement à vous tous pour votre soutien inconditionnel à ce grand projet MTC.

Après notre grande mobilisation pour la cohésion sociale et le vivre ensemble, voilà que nous nous engageons à donner un autre espoir visant à donner à manger aux Maliens. Chers camarades, nous devons nous convaincre qu’il n’y aura pas de paix sociale ou la paix tout court, tant que la population malienne ne mangera pas à assiettée, tant que la jeunesse n’aura pas d’occupation pour gagner dignement sa vie, tant que l’ouvrier ne pourra pas se nourrir avec son salaire.

Avec cette initiative, notre choix est juste de démontrer à suffisance qu’avec la vision, l’engagement et la détermination tout est possible. A vrai dire, le combat de MTC est celui de la lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes et l’Insécurité. C’est de faire du Mali un pays où il fera bon à vivre. Oui nous pouvons !!!!!!

Chers camarades, nous pouvons avec la volonté, nous pouvons avec l’implication de nous tous.

Avec cette volonté, nous pouvons faire du Mali un pays exportateur de produits agricoles alimentaires et non le contraire. Avec cette volonté, nous pouvons réaliser le rêve de faire notre pays le grenier de l’Afrique. Ainsi, Kidal n’importera plus des fruits et légumes de l’Algérie.

Gao, Ménaka, Tombouctou, Mopti, Sikasso, Bamako, Koulikoro, Kayes, etc. produiront suffisamment pour se nourrir.

Dans cette dynamique, nous allons faire descendre le coût de la vie au Mali.

Notre projet est la démonstration réelle qu’il est possible de changer positivement les choses, qu’il est possible que le Mali devienne une puissance agricole.

Ma conviction personnelle est que la meilleure arme pour lutter contre l’insécurité est plutôt celle du développement de toutes nos zones à travers la mise en œuvre de projets structurants au bénéfice de nos populations.

A mon avis le problème du Mali est celui de la mauvaise gouvernance, du mauvais diagnostic et de manque de vision.

Aux constats, nous sommes devenus des spécialités de débat stériles, chacun est devenu un expert de tel ou tel domaine sans la maîtrise. Et le résultat : nous sommes devenu un pays en voie de sous-développement, je dis bien en voie de sous-développement car au quotidien, nous pédalons au reculons depuis plusieurs décennies. Nous n’arrivons pas à souder nos populations autour des vrais problèmes/questions de notre pays à cause du mauvais diagnostic des problèmes de la nation.

Après une longue période de réflexion et d’échange avec une grande partie de nos populations du Nord et du Sud, de l’Est et du l’Ouest, nous sommes en mesure d’apporter notre petite pierre à l’édifice. Nous ne sommes pas fort dans les théories, ni dans les débats politiques. Nous ne parlons ni grec, ni latin, nous n’avons pas fait sciences politiques, ni même des grandes études mais nous avons une vision, la volonté et la force d’amener le changement positif dans la vie des Maliens.

Grâce à cette volonté, nous pouvons faire du Mali un pays exemplaire de réussite où les autres nations viendront prendre des leçons sur le développement.

En ce moment, notre pays arrêtera de faire «la Une» des journaux en tant que pays en faillite, mais plutôt un modèle de réussite, ce jour est très proche in shaa Allah”.

Ibrahima Diawara

Commentaires via Facebook :