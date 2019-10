Avec un investissement de plus de quatre milliards de francs CFA, par le biais de la Fondation Harris, l’hôpital privé ‘’Mère –Enfant’ ’de Kayes est bâti sur une superficie de deux hectares. Situé à Diyala dans la commune rurale de Liberté Dembaya, à quelques encablures de Kayes, il ouvrira très prochainement, ses portes.

Cet hôpital ultra-moderne, promeut par Mamadou Traoré, est équipé de cent-cinquante lits pour les spécialités de la gynécologie, la pédiatrie, la cardiologie, l’ophtalmologie, etc. Il comporte quarante-trois salles pour les hospitalisations communes et équipées chacune de trois lits, ainsi que huit chambres VIP.

L’hôpital Mère-Enfant de Kayes est en phase de devenir, l’un des meilleurs hôpitaux de la sous-région ouest africaine grâce, à l’installation d’équipements médicaux de dernière génération, une première dans une région au Mali et rare dans bon nombre de pays africains, en dehors du Maroc, de la Tunisie et autres, reconnus pour la qualité de leurs plateaux techniques. Est-ce à dire, que les personnalités de haut rang, se soigneront bientôt à Kayes ? En tout cas, la splendeur du bâtiment laisse à croire, que cela est bien possible si les conditions de travail sont réunies.

Le choix de Kayes pour abriter ce grand projet est-il stratégique ?

« Oui » de l’avis de certaines personnes, qui estiment que « l’emplacement de la région de Kayes, frontalière au Sénégal, à la Mauritanie et à la Guinée a pesé dans le choix de la réalisation de ce grand projet sanitaire. « Les échanges « commerciaux, des liens séculaires, etc., et plusieurs autres facteurs, justifient son implantation ».

Quel impact pour la région ?

Les impacts de la construction de l’hôpital Mère-Enfant sont, d’ordre économique, social, culturel et sanitaire. Sur le plan économique, cette structure sanitaire, va permettre de créer de l’emploi, de la richesse et de la valeur ajoutée au niveau local.

Socialement, l’hôpital Mère-Enfant de Kayes améliorera la couverture des soins au profit des populations considérées comme, les premières bénéficiaires directs. Il renforcera le plateau technique, réduira les cas d’évacuations sanitaires sur Bamako et peut servir de cadre pour assurer les soins des régions limitrophes des pays voisins en termes d’une prise en charge de qualité. Culturellement, il va rassurer les visiteurs de passage ou les touristes qui veulent visiter les sites touristiques, une aubaine pour le tourisme régional. Les malades qui viendront des pays frontaliers pour se soigner, feront des économies sur les coûts de leurs séjours dans la cité des rails, à cause de la réciprocité de Kayes et leurs pays respectifs.

Pour l’heure, des travaux de finition sont en cours avant une ouverture officielle dont on ignore encore la date.

Michel Yao

kayeskunafoni.net

