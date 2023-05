WaterAid Mali a lancé, ce vendredi 5 mai, sa Stratégie pays 2023 – 2028. L’événement a eu lieu à l’hôtel Salam en présence du Directeur régional des programmes de WaterAid. La cérémonie d’ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère chargé de l’Énergie et de l’Eau. En présence de son homologue du département de la Santé et de l’Assainissement.

Maliweb.net – « Une stratégie élaborée par les Maliens pour les Maliens ». Selon Halidou Koanda, le Directeur régional des programmes de WaterAid basé à Ouagadougou, la stratégie 2023 – 2028 de WaterAid Mali n’a pas été pensée ailleurs et importée. C’est le fruit des expériences et des compétences maliennes. Sous les applaudissements des secrétaires généraux des deux ministères, Halidou Koanda a affirmé que la stratégie pays de WaterAid Mali cadre parfaitement avec les ambitions du Mali-kura (nouveau Mali).

Pour les cinq prochaines années, WaterAid Mali s’est donné pour objectif de « faire du système Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) une priorité du secteur de la santé pour améliorer la santé publique ». Cet objectif sera atteint à travers trois types d’interventions. Ainsi, WaterAid veut d’abord améliorer l’accès durable à l’EHA dans les centres de santé en innovant la prestation de services. Aussi, l’organisation entend renforcer la gouvernance par le plaidoyer. Enfin, WaterAid Mali veut renforcer à travers sa stratégie, la collaboration et la coordination intra et intersectorielle.

Dans son discours de lancement de la stratégie, le secrétaire général du ministère chargé de l’Énergie et de l’Eau, Sounssourou Dembélé, a salué les efforts de WaterAid dans le domaine de l’Eau, Hygiène et Assainissement depuis sa création au Mali en 2003. Aux dires du secrétaire général, la nouvelle stratégie couvrira les régions de Koulikoro, Dioïla, Ségou et San. Sa mise en œuvre coûtera environ 17 milliards FCFA.

La stratégie cadre, selon Sounssourou Dembélé, avec les politiques nationales du secteur EHA. Aujourd’hui, le taux national d’accès à l’eau potable est à plus de 70% de la population. Cependant, a reconnu, le secrétaire général, les besoins sont énormes dans le secteur, et le Mali a besoin de tous les partenaires pour l’atteinte de l’ODD 6 (garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement) à l’horizon 2030.

Mamadou TOGOLA

