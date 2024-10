Bâtie sur 100 hectares et composée de 187.000 panneaux et des onduleurs solaires capables de fournir 50 MWc, la Centrale solaire de Kita est un exemple de production des énergies renouvelables. Elle permet d’éviter les émissions de 52.000 tonnes de CO2 par an. Cette centrale permet au gouvernement du Mali de se rapprocher de ses “Objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables en 2030” mais aussi contribue à la réduction de la dépendance du pays à l’hydroélectricité.

Créée le 1er octobre 2014 par l’Ordonnance n°2014-012/P-RM ratifiée par la Loi n°2014-05, l’Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-Mali) est une pièce importante du dispositif de la transition énergétique au Mali.Elle a pour mission principale de promouvoir l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables.

pour ce faire, elle est chargée d’inventorier et d’évaluer le potentiel du pays en Ressources d’énergies renouvelables; de contribuer à la définition des stratégies nationales en matière d’énergies renouvelables ; de mener des activités de recherche/développement dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce n’est pas tout : elle doit mener des études et suivre la mise en œuvre des programmes et projets d’énergies renouvelables au profit des intervenants du secteur ; contribuer au développement et au renforcement des capacités des artisans, des agents des structures techniques de l’Etat, des collectivités territoriales et des privés, ainsi que ceux des institutions d’énergies renouvelables d’autres pays.

L’AER-Mali contribue à l’information et à la sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d’équipements d’énergies renouvelables. Elle se doit ainsi de procéder aux tests, au contrôle de qualité et la labellisation des équipements d’énergies renouvelables au profit des promoteurs ; de participer aux actions de coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables. Elle participe à la recherche et à la mise en place des mécanismes de financement durables et adaptés des projets et programmes d’énergies renouvelables dans un cadre de partenariat public/privé- PPP.

Faire du Mali un pays producteur modèle en énergie propre

L’Agence travaille à rassurer les investissements à exploiter l’énorme potentiel du Mali en énergies renouvelables conformément à la volonté politique affichée des hautes autorités, lesquelles travaillent à réussir la transition énergétique et de faire du Mali un pays producteur modèle en énergie propre.

C’est dans ce cadre qu’il faut situer la réalisation de la Centrale solaire de Kita par le producteur indépendant d’électricité (IPP) français, Akuo Energy. Bâtie sur 100 hectares et composée de 187 000 panneaux et des onduleurs solaires capables de fournir 50 MWc, la Centrale solaire de Kita est un exemple de production des énergies renouvelables.

Elle permet d’éviter les émissions de 52.000 tonnes de CO2 par an. Elle est aussi capable d’alimenter en électricité environ 120.000, foyers. Depuis mars 2020, cette Centrale solaire a injecté ses premiers kilowattheures dans le réseau de la Société Energie du Mali (EDM-sa).

Selon Akuo Energy, «la centrale solaire participe activement à l’augmentation du taux d’électrification dans le pays, paramètre essentiel pour le développement économique et social.

Ce projet de grande ampleur conforte ainsi le pays, signataire du protocole de Kyoto en 1995, dans son engagement dans la lutte contre le changement climatique et lui permet de se rapprocher de ses objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables en 2030». Par ailleurs, explique la société, la Centrale contribue à la réduction de la dépendance du pays à l’hydroélectricité, actuellement sous la menace du changement climatique, mais également vis-à-vis des énergies fossiles importées et de l’utilisation du bois combustible provenant de forêts naturelles intérieures. «Réalisé avec succès malgré le contexte instable du pays par un personnel de construction majoritairement africain, le Projet solaire de Kita est aujourd’hui exploité par une équipe exclusivement malienne, affirmant ainsi son ancrage local et les bénéfices directs qu’il génère pour les citoyens maliens ».

Actuellement, il y a d’autres investissements similaires en cours de réalisation pour aboutir à l’indépendance énergétique du Mali.

