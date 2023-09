Relance économique du Mali : Le ministre Moussa Alassane Diallo livre sa vision

La salle conférence du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm), a abrité la présentation de la vision et l’orientation stratégique du ministre de l’Industrie et du Commerce au secteur privé. C’était ce samedi 19 août 2023. La quintessence de la rencontre est d’échanger avec le secteur privé sur la vision et l’orientation stratégique du ministre Moussa Alassane Diallo.

L’industrie et le commerce sont des secteurs clés dans le développement économique et social de toute nation. Afin qu’ils jouent pleinement leur rôle dans la croissance du pays, il mérite une attention particulière. Pour cela, dans son intervention, le ministre Diallo, a affirmé que le Mali a une longue tradition commerciale, qui reste toutefois dominée par le secteur informel.

Le ministre Diallo a aussi identifié des défis tels que l’amélioration du climat des affaires, la transition écologique, la compétitivité et les ressources humaines. Selon lui, cette vision s’aligne sur les directives du président de la transition, soucieux du bien-être des populations et du respect des principes qui déterminent désormais la politique des affaires publiques au Mali. Il s’agit entre autre du respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques et partenariaux avantageux pour le pays et la prise en compte des intérêts des citoyens dans toute décision les concernant.

Concernant l’industrie, il reconnait qu’elle se développe, mais reste loin derrière celles d’autres pays de la sous-région. Il a appelé à des solutions à court terme pour surmonter ces obstacles et à des réformes à long et moyen terme pour transformer l’économie malienne. Il a annoncé la mise en place de discussions permanentes entre les parties prenantes pour aborder les problèmes de l’industrie et du commerce, définir des responsabilités et évaluer les progrès. Il a également évoqué des mesures immédiates pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement alimentaire, lutter contre l’inflation et protéger le pouvoir d’achat des ménages. S’agissant des mesures à moyen terme, l’interlocuteur du jour, a évoqué des réformes structurelles pour soutenir non seulement le secteur privé mais aussi les investissements des acteurs du commerce dans l’industrie pour créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois.

Pour terminer, il a déclaré que l’industrie est vitale pour la souveraineté du pays et le commerce favorise le bien-être. C’est dans cette optique qu’il a insisté sur l’importance d’agir rapidement pour répondre aux défis et favoriser une croissance durable et inclusive. “Nous sommes dans l’obligation de résultat “, a-t-il pensé.

Siriki KONE

