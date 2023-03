stratégie de stabilisation des régions du Centre : Un outil de référence pour coordonner l’ensemble des activités du gouvernement et des PTF

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a lancé le 17 mars 2023 la Stratégie de stabilisation des régions du Centre et de son Plan d’action 2022-2024. C’était en présence de nombreuses personnalités, dont le Chef de la Minusma, le chef des Partenaires techniques et financiers (PTF), le Secrétaire permanent de la stratégie nationale de la stabilisation des régions du centre. Après avoir accompagné le Secrétariat permanent du Cadre politique de gestion de la crise du Centre dans l’élaboration de cet important document, la Minusma et les agences des Nations unies promettent de jouer leur partition dans sa mise en œuvre.

«La crise du Centre est complexe, ancienne, multidimensionnelle. Elle ne peut être traitée efficacement que par une stratégie holistique qui s’attaque à tous les aspects de la crise que connaît cette partie du Mali» ! C’est ce qu’a déclaré à Mopti El-Ghassim Wane, Chef du système des Nations unies au Mali, lors du lancement officiel de la Stratégie de stabilisation des régions du Centre et de son Plan d’action 2022-2024 le 17 mars dernier dans la Venise malienne.

A travers sa Mission, les Agences, Fonds et Programmes des Nations unies ont soutenu l’élaboration de cette stratégie gouvernementale commune aux régions de Mopti, Ségou, San, Bandiagara et Douentza et qui se veut nationale, inclusive, politique et globale. Pour le chef de la mission onusienne, cette stratégie est «l’outil de référence pour coordonner l’ensemble des activités du gouvernement et de tous les partenaires intervenant dans le Centre». Elle s’articule ainsi autour de quelques axes principaux comme le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice. A cela s’ajoutent la gestion des questions humanitaires ainsi que le relèvement économique et, enfin, la communication et la coordination des interventions. «La vision du gouvernement est de faire du Centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées entre elles-mêmes et vivent en harmonie avec leurs voisins», a souligné le Premier ministre de Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga.

«La réussite de la mise en œuvre de la stratégie, dont les dividendes recherchés ont inclue principalement les communautés, nécessite de maintenir une synergie entre les acteurs intervenant dans la région», a soutenu Mohamed Lamine Haïdara, Secrétaire permanent du Cadre politique de gestion de la crise du Centre. A noter que, en 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a fait de l’appui de la Mission à une stratégie politique, globale et inclusive malienne pour la stabilisation du centre du pays l’une des deux priorités stratégiques de son mandat.

«Il s’agit maintenant de s’atteler à la mise en œuvre. C’est une tâche beaucoup plus complexe et de longue haleine, mais la Minusma est fortement engagée auprès des autorités maliennes. Nous faisons déjà beaucoup d’activités centrées sur la protection des populations, la protection des infrastructures, l’appui à la restauration de l’autorité d’Etat, la réconciliation. Ces actions vont être amplifiées pour être inscrites dans le cadre des priorités identifiées par les autorités maliennes», a confié à la presse le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane.

Il a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude aux pays qui contribuent au Fonds fiduciaire de la Minusma pour la paix et la stabilité au Mali. C’est celui-ci qui lui permet de financer plusieurs importants projets dans le pays, y compris dans le Centre de notre pays !

Moussa Bolly

