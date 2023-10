Transition et développement économique : Des efforts louables du gouvernement!

Malgré le contexte difficile de crise multidimensionnelle que le pays traverse depuis 2012, accentué par la crise sociopolitique de 2020, le pouvoir de transition fait vaille que vaille des efforts pour améliorer le quotidien des Maliens.

La gouvernance de Transition devrait se concentrer sur les efforts au plan politico-institutionnel pour préparer le retour à l’ordre constitutionnel normal. C’est du moins la position d’une écrasante majorité de Maliens qui, eu égard au contexte difficile du pays, ont plaidé pour que la période transitoire soit la plus brève possible.

C’est dans ce sens que plusieurs acteurs politiques avaient donné de la voix pour que les nouvelles autorités se concentrent sur le travail de terrain pour améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens, et faire ainsi redéployer l’administration sur au moins une bonne partie du territoire afin d’aller aux élections. C’était sans compter avec la rudesse du combat contre les hordes de terroristes et leurs alliés ex-rebelles. Défis auxquels des manœuvres d’hostilité de la part d’anciens partenaires internationaux du pays se sont greffées. Ce combat pour s’affranchir de cette domination néocoloniale a plombé le circuit économique du pays, à travers les effets induits d’un embargo injuste, criminel et inhumain.

Cette situation a causé d’énormes tensions de trésorerie à l’Etat malien, mais le gouvernement a poursuivi ses efforts sans relâche pour apporter un mieux-être aux populations. Ceci, par une coopération hardie, notamment avec la Russie, afin de doter le pays d’unités industrielles et de structures de progrès économiques palpables.

C’est dans ce sens que le ministre de l’Economie et des finances vient d’annoncer la construction, dans les prochains mois, d’une centrale nucléaire pour une production énergétique record.

Cette centrale nucléaire devrait permettre au Mali d’atteindre une autosuffisance énergétique et même exporter de l’énergie électrique vers d’autres pays de la sous-région ; ce qui serait une prouesse de haute portée pour le pouvoir du Col Assimi Goïta.

Quand on connaît l’importance stratégique d’une centrale nucléaire dans un pays au cœur de convoitises géopolitiques et dans un Sahel en proie à des velléités bellicistes de puissances étrangères, l’on ne peut que se féliciter d’un tel projet et croiser les doigts pour sa concrétisation à brève échéance.

En outre, au crédit de cette transition, en terme de prouesse d’industrialisation du pays, il faut citer l’installation récente d’une usine de production de lithium dans les encablures de Bougouni. Cette usine, fruit de la coopération avec l’Australie, permet de résorber un tant soit peu le chômage et d’apporter de la valeur ajoutée au circuit économique du pays. Et les sources officielles assurent que cette unité industrielle va booster substantiellement le PIB du Mali, alors que le pays est en guerre. Ce qui constitue une performance économique inédite à mettre à l’actif du gouvernement de Transition.

Par ailleurs, il est faait cas de plusieurs projets industriels et de constructions d’infrastructures socio-économiques dans divers endroits du territoire national, mais c’est les actions de sabotages des groupes terroristes et de leurs alliés proches des ex-rebelles qui empêchent leur concrétisation.

Tout compte, le gouvernement de Transition, en guerre pour la réaffirmation de la souveraineté du pays et pour la reconquête de l’intégrité du territoire national, mérite d’être soutenu dans ces efforts louables plutôt inédits.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

Commentaires via Facebook :