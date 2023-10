Tribune : Energie nucléaire, parlons-en !

C’est beaucoup trop de risques d’improviser l’énergie atomique. Les scientifiques et les écologistes pourraient mieux expliquer que moi.

A mon avis, le choix stratégique de l’énergie solaire pour notre pays serait judicieux.

Il serait en phase avec notre légèreté, notre climat, moins cher à exploiter et un accident serait mieux maitrisé et moins catastrophique.

On fera ainsi le choix stratégique de faire de Kidal et de Taoudenit l’axe de ce projet en faisant d’elles un centre mondial d’énergie solaire.

Une étude sérieuse peut-être enclenchée tout de suite nous permettant d’identifier les compétences qu’il nous faut construire, l’ingénierie technique, écologique et financière qu’il nous faut mettre en place, les partenariats qu’il nous faut négocier….. pour construire un projet organique de production énergétique avec des chaînes de valeurs inouïes.

Nous réglerions de manière systémique, en 2 à 4 ans, deux problèmes récurrents de notre pays : l’électricité et le développement des régions de Kidal et de Taoudenit. Et en bonus énormément d’emplois nouveaux.

Sinon trop de risques avec l’énergie atomique. Et ce serait aussi sûrement beaucoup trop d’années pour mettre en place les protocoles de l’AiEA (Agence internationale de l’Energie atomique).

Soyons dans des perspectives mûrement réfléchies et en phase avec nos réalités. Et non dans des perspectives improvisées décidées dans l’urgence. Nous avons déjà vécu plusieurs fois l’expérience des groupes thermiques achetés à la hâte pour pallier les urgences. On connait le résultat aujourd’hui.

PROJET ! PROJET ! PROJET ! C’est comme ça qu’on construira une paix durable. C’est comme ça qu’on construira une société homogène.

Alioune Ifra N’Diaye

