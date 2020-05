Il est un programme à la fois de construction sociale et de développement économique dans un cercle de Dire qui retrouvera ses valeurs d’antant de paix et de cohésion sociale.

Notre programme de société est construit autour de 5 composantes :

1- Assurer aux populations de Dire l’accès aux services sociaux de base : qui se concrétise autour de sous composantes à savoir :

1.1 : Réhabilitation et construction de 15 forages avec panneaux solaires au profit de 60 villages sur l’espace de 13 communes,

1.2 : Dotation de 5 CED et 10 écoles fondamentales d’équipements scolaires et didactiques,

1.3 : Encadrement de 5 comités de gestion en approche intégrée d’ocb : organisation communautaire de base.

2 – Mettre en place les collèges communautaires avec 5 points focaux par commune chargés de l’implantation et de l’information à la base sur la consolidation et le maintien des valeurs de paix, de tolérance et de citoyenneté aux fins de restaurer l’unité dans la diversité. Composante déclinée suivant 2 sous composantes :

2.1 : Dotation des communicateurs traditionnels par commune des manuels sur la construction de la paix,

2.2 : Tenue régulière par les leaders religieux et légitimités traditionnelles locales des rencontres inter et intra communautaires par commune avec la participation des forces vives.

3 – Mettre en place des fonds de roulement en partenariat avec les structures de micro crédit au titre des activités génératrices de revenus à travers 2 sous composantes :

3.1 : organiser au terme du mandant 5000 jeunes en groupements associatifs et 3000 femmes en coopératives suivant les filières porteuses de chaque commune après une étude sommaire des potentialités des économies locales,

3.2 : Creer au terme du mandat 500 emplois directs jeunes et femmes par le revolving fund issu des caisses de solidarité associative que nos experts vont mieux encadrer.

4 – Mise en place d’un programme d’insertion sociale des personnes en situation d’handicap, des veuves et des orphelins:

Cette composante sera orientée suivant l’approche communautaire de base. Les résultats suivant sont attendus au titre de cette composante déclinée en 2 sous composantes :

4.1 Mettre en opérationnel via les points focaux de la composante 2 : 3 pavillons respectivement ceux des veuves, des handicapés et des orphelins.

4.2 Le système de parrainage sera privilégié et permettra d’identifier les cas sociaux sévères et moyens de meme que leur insertion définitive aux moyens d’intégration sociale réussie et adaptée aux réalités socio-culturelles de chaque commune avec dénominateur commun : la solidarité active.

5- La branche suivi évaluation, redevabilite et

l’obligation de rendre compte : Cette dernière composante et non des moindres est un maillon sur lequel la mandature du candidat va s’appesantir à travers 3 sous composantes à savoir :

5.1 L’instauration de la culture de la redevabilite et l’obligation de rendre compte dans chaque commune à travers un cahier des charges ouvert à compétition par commune avec des critères ayant comme épicentre et référentiel le PDSEC,

5.2 L’impulsion de la bonne gouvernance se

fera à travers la sensibilisation sur les valeurs d’éthique et de déontologie qui sera disséminée par les soins de nos ressources humaines.

5.3 Enfin le suivi évaluation de toutes les composantes du programme sera fait par nos experts à travers les tableaux synoptiques et de recadrage de chaque composante après sa déclinaison détaillée en plan de travail selon l’approche :gestion axée sur les résultats.

Ce programme sera mis en oeuvre au moyens des ressources humaines du cercle et de notre section et des ressources financières mobilisées auprès des bailleurs des fonds et partenaires sociaux dont les contacts sont déjà très avancés. Il est évalué en valeur absolue à 1 milliard 500 millions et a une durée quinquennale.

Commentaires via Facebook :