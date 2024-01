Vision 2063 : Les Maliens réfléchissent sur l’avenir

Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, Chef du gouvernement a présidé le jeudi 21 décembre 2023 au CICB, le lancement officiel des travaux du processus d’élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des institutions de la République, des structures de l’administration, des Collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé et des PTF.

Les autorités de la transition en faisant le choix d’inscrire la mise en œuvre des recommandations des Assisses nationales de la refondation (ANR) qui prévoient une croissance économique annuelle de 10 % les 30 prochaines années, ont exprimé la nécessité d’une nouvelle étude prospective.

Cette étude prospective sera un outil de réflexion visant à rechercher les meilleures orientations, à faire les meilleurs choix de modèles de développement et à prendre les décisions pertinentes de gestion des affaires publiques.

La cérémonie de lancement visait à présenter le processus d’élaboration de la Vision et de la Stratégie nationale de développement, en vue de son appropriation par l’ensemble des parties prenantes et de recueillir leurs orientations et leurs priorités.

L’objectif de cette politique économique nationale intégrée sera d’optimiser la création de la valeur ajoutée économique et l’emploi pour le bien-être des populations et pour un développement équilibré des régions. Elle devra aussi marquer des options fortes qui élèvent les ambitions du pays vers l’indépendance économique et financière, la souveraineté et l’émergence économique, au regard des potentialités et des opportunités économiques, des ressorts profonds de résilience économique et sociale dont le pays a fait montre à l’épreuve des sanctions injustes, illégales et illégitimes qui lui ont été imposées de 2020 à 2022 par l’Uémoa et la Cédéao.

Cette nouvelle vision, selon Alousséni Sanou, ministre de l’Economie et des Finances, est née de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition et permettra de bâtir une indépendance économique et financière et une économie émergente dans un Mali apaisé.

Selon le ministre Sanou, la vision sera précédée d’un diagnostic sans complaisance de la situation globale du pays et tirera le meilleur parti des évaluations et des leçons apprises de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD 2019-2023) qui arrive à son terme le 31 décembre 2023, de l’étude nationale prospective Mali 2025 et de toutes les initiatives pertinentes, notamment les multiples stratégies sectorielles susceptibles de contribuer aux réflexions pour bâtir une nouvelle trajectoire de développement inclusif et durable pour le Mali.

Toutefois, le ministre a rappelé que l’horizon retenu pour cette réflexion prospective 2063, est en lien avec le cadre stratégique pour la transformation socio-économique en Afrique ou agenda 2063 de l’Union africaine.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :