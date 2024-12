Digitalisation des moyens de paiement : Kafo Jiginew et Orange finance mobile scellent un partenariat

C’est dans une atmosphère de convivialité que les responsables de Kafo Jiginew ont procédé le jeudi dernier au lancement du partenariat stratégique entre Jiginew Taamana et Orange Finance Mobile. Ce partenariat qualifié de “stratégique” vise essentiellement à faciliter les paiements de crédit aux paysans à travers une intégration digitale dénommée Bank to Walet et Walet to Bank.

En tant que premier réseau de microfinance au Mali, Kafo Jiginew joue et continue de jouer un rôle important dans le financement de l’économie surtout locale. D’abord pour assurer le financement des activités génératrices de revenu, la distribution des revenus, mais aussi et surtout pour assurer la création de l’emploi en milieu rural.

A l’heure du boom de la digitalisation où tous les services et structures veulent être à la pointe de la technologie, Kafo Jiginew ne veut pas rester en marge. C’est pourquoi il s’est inscrit dans une dynamique de changement à travers la distribution des produits et des services financiers digitalisés pour contribuer à l’inclusion financière au Mali afin de permettre au plus grand nombre des Maliens d’accéder à des produits financiers.

Ainsi après son partenariat scellé avec Sama Money en septembre dernier, Kafo Jiginew vient de sceller un autre partenariat avec Orange Finance Mobile connu sous l’appellation Orange Money.

Les documents scellant ce partenariat entre les deux parties ont été signés par le directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Kéita, et la responsable Orange Finance Mobile, Diop Bintou Koné. Ladite cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

Le directeur général de Kafo Jiginew a salué ce nouveau partenariat qui va en droite ligne des intérêts des populations les plus vulnérables dont l’inclusion financière est devenue une nécessité.

“L’interconnexion entre Jiginew Taamana et Orange Money représente bien plus qu’une simple avancée technologique. Elle incarne notre détermination à offrir des services financiers accessibles, sécurisés et innovants à tous nos clients, en particulier aux populations les plus vulnérables de notre pays”, a souligné M. Kéita pour justifier l’importance de ce partenariat.

“Ce produit innovant, qui compte déjà plus de 20 000 utilisateurs sur un potentiel de plus 400 000 membres, permet à Kafo Jiginew de diversifier ses sources de collectes de fonds, d’augmenter ses ressources et de multiplier les points d’accès de dépôts et de retraits de clients et membres à travers l’utilisation des grosses infrastructures de nos partenariats (fintechs, les opérateurs de téléphonies, les banques et les sous agents)”, a précisé le directeur général de Kafo Jiginew.

La responsable d’Orange Finance Mobile, Diop Bintou Koné s’est réjouie de cette interconnexion entièrement digitalisée et adoptée aussi bien en zone urbaine que rurale.

“Grâce à cette collaboration fructueuse, nous permettons à nos clients d’accéder à leur argent 24/24 partout au Mali. En effet, transférer de l’argent de son compte Kafo Jiginew vers son compte Orange Money et vice-versa devient possible. Une solution pratique, viable et entièrement sécurisée est proposée à nos clients. M. le directeur général, je suis convaincue que ce partenariat, est le premier du genre d’une longue série avec comme objectif de poursuivre ensemble la démarche d’innovation entamée par nos deux structures”, a exhorté Mme Diop.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a articulé son discours sur la concurrence entre les banques et les systèmes financiers décentralisés.

“Je disais lors des installations des premières caisses de microfinance au niveau du pays Dogon que la concurrence entre les banques et les systèmes financiers n’aura jamais lieu. J’ai toujours dit qu’il y aura une complémentarité et même une complicité entre les banques et les systèmes financiers pour assurer le financement de notre économie et c’est ce qui est en train de se réaliser”, a rappelé le ministre, un fin connaisseur de la microfinance au Mali.

“Notre économie est sous-financée. Nos populations ont moins accès aux produits financiers. Dans ce contexte, si vous regardez le taux de bancarisation et même le taux d’inclusion financière, vous allez vous rendre compte que nous avons du chemin à faire. C’est des actions et actes de cette nature qui seront des natures à réduire ce chemin que nous sommes en train de parcourir de façon à assurer l’accès à tous les Maliens aux produits financiers sur l’ensemble du territoire national”, a conclu le ministre Diallo

Ousmane Mahamane

