Transformer la crise en opportunité. C’est la détermination affichée par les administrations douanières du Mali et de Guinée Conakry, lors de leur troisième rencontre bilatérale qui s’est tenue, en milieu de semaine dernière, à l’hôtel Radison Collection. Autour des chefs d’orchestre des douanes de ces deux pays une impressionnante symphonie s’est produite, deux jours durant, et s’est conclue, mercredi, par une batterie de recommandations en phase avec les objectifs préconisés par leurs hautes autorités respectives. En attendant leurs impacts dans durée, les gages auront déjà produit leurs premiers effets avec l’arrivée des premières cargaisons en provenance de Conakry.

« Les frontières séparent, les douanes rapprochent ». Tel est le vocable au détour duquel les deux directeurs généraux, KONATÉ du Mali et CAMARA de Guinée, ont donné forme à la démarche de renforcement de l’axe Bamako-Conakry, en endossant notamment les orientations récemment données par leurs hautes autorités de deux pays. La quête de solution commune aux sanctions de la Cedeao est passée par là et aura mobilisé du beau monde parmi les représentants de partenaires impactés de plein fouet par l’embargo, à savoir : les faitières d’importateurs, de commissaires en douanent, de chargeurs ou transporteurs, entre autres. Autant d’acteurs qui trouvent tous leurs comptes dans les jalons de redynamisation du corridor Bamako – Conakry qu’a posés la rencontre bilatérale des deux administrations douanières. C’est dans cette optique, en effet, que les parties ont souscrit à une kyrielle de mesures au nombre desquels figurent l’opérationnalisation et l’amélioration des infrastructures d’accueil, routières et portuaires ou encore l’allègement et la simplification des procédures douanières et de transit par le démantèlement de postes de contrôle et l’interconnexion des systèmes informatiques de leurs administrations douanières, etc. Ça n’est pas tout. Toute une constellation d’engagements nouveaux ont sanctionné la troisième bilatérale, la distinguant des précédentes par une volonté mieux affirmée d’asseoir l’attractivité du corridor Conakry – Bamako sur des recettes plus efficientes et plus durables que par le passé. C’est ainsi que la mise en œuvre des recommandations promet d’être plus effective avec la régularité du mécanisme de suivi et la dynamique bilatérale mieux entretenue avec la déconcentration et la fréquence des rencontres entre les deux administrations douanières.

Au nombre des gages de facilitation de leurs échanges, on note également les assurances données par le Directeur général des douanes de la Guinée quant à l’installation et la fonctionnalité des douanes maliennes à Conakry au 30 avril prochain, ainsi que les promesses d’une meilleure praticabilité des infrastructures routières d’ici à juin. Quant aux insuffisances liées aux stockages des marchandises, elles pourraient être combler, par la réalisation de nouvelles aires d’entreposage, a assuré dans la même veine le DG CAMARA. Et, cerise sur le gâteau, la partie guinéenne est à pied d’œuvre, explique-t-il, pour circonscrire les écueils rencontrés par les commissaires en douane, en abrégeant notamment les délais de transit par la désignation d’un personnel exclusivement dédié au domaine.

Un clin d’œil annonciateur, parmi tant d’autres, d’une coopération douanière qui ambitionne de dépasser le conjoncturel pour rendre la liaison Conakry plus conforme à sa vocation naturelle de corridor plus optimal, plus avantageux et par conséquent plus prisé par les opérateurs maliens.

Comme pour joindre l’acte à la parole, ces gages connaissent déjà leur concrétisation avec l’arrivée au Mali, ce week-end, d’une toute première vague de cargaisons ayant transité par le port de Conakry, depuis le déclenchement des tractations pour la redynamisation de ce corridor. Il s’agit d’un premier convoi exceptionnel de 29 camions qu’a accueilli le DG Amadou Konaté en personne et qui annonce une vague plus impressionnante dans les journées à venir.

La troisième bilatérale marque en définitive une étape décisive des échanges entre le Mali et la Guinée, en s’appuyant notamment sur les enseignements d’une longue histoire de coopération pour se donner les moyens de conjurer les épreuves et de les prévenir. De quoi combler le ministre de l’Economie et des Finances du Mali, Sanou, qui a réagi aux conclusions de la troisième bilatérale par la ferme promesse d’accompagner leur cadence de transformation l’axe Conakry – Bamako en principal corridor d’approvisionnement du Mali. Même son de cloche du côté du Directeur général des Douanes du Mali, qui donnait le ton à l’ouverture de la troisième bilatérale en ces termes : « Les Administrations douanières de la Guinée et du Mali sont résolument engagées à jouer pleinement leur rôle, sous l’impulsion des Départements de tutelle, pour faire de l’axe Conakry-Bamako le plus performant de notre espace géographique. Elles demeurent en effet conscientes que pour cela, en plus de leur mission fiscale classique, elles doivent mettre tout en œuvre pour favoriser les activités économiques de nos opérateurs et surtout stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays ».

A KEÏTA

