Douanes maliennes : Le colonel Assimi Goïta règlemente le port du galon Une grande victoire de l’inspecteur général Amadou Konaté

La nouvelle est tombée au grand soulagement de la hiérarchie de l’administration douanière: le décret n°2023-0163/PT-RM du 16 mars 2023, portant modification du décret 2013-117/P-RM du 31 janvier 2013 portant statut particulier du cadre des douanes, a été promulgué par le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, le 16 mars dernier.

Longtemps souhaité par différents directeurs généraux des douanes du Mali appuyés par le comité syndical des douanes sous l’impulsion de l’inspecteur Yacouba Katilé (non moins secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali-UNTM), le statut particulier du cadre des douanes est désormais effectif. Du coup, cet acquis précieux met fin au port anarchique des galons par certains agents des douanes. Ce qui indique et implique que les appellations seront militaires au sein de l’administration douanière.

Il faut dire que depuis sa nomination à la tête des douanes du Mali, le mercredi 25 août 2021, l’inspecteur général de classe exceptionnelle (général) Amadou Konaté a pris à bras le corps ce dossier aux fins de réglementer le port des galons au sein des douanes du Mali. Ainsi, les inspecteurs des douanes de classe exceptionnelle : 3e, 2e et 1er échelons seront appelés des colonels-majors.

Désormais les inspecteurs des douanes de 1re classe 3e, 2e et 1er échelons sont appelés des colonels. Quant aux inspecteurs des douanes de 2e classe 4e, 3e et 2e échelons, ils prennent l’appellation de lieutenant-colonel. De leurs parts, les inspecteurs des douanes de 2e classe 1er échelon, tout comme les Inspecteurs de 3e classe 7e et 6e échelons sont désormais des commandants. Aussi, les inspecteurs des douanes 3e classe 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons passent sous l’appellation de capitaine. Les contrôleurs des douanes B2 de classe exceptionnelle 3e, 2e et 1er échelons ; B2 : 3e, 2e et 1re classes et B1 de classe exceptionnelle 3e, 2e et 1er échelons, répondent désormais aux grades de lieutenant.

Les contrôleurs des douanes B1 : 1re et 2e classes se présentent sous l’appellation de sous-lieutenant. Les contrôleurs des douanes B1, 3e Classe : 6e, 5e et 4e échelons sont appelés adjudants-chefs majors. De leur côté, les contrôleurs des douanes B1, 3e classe, 3e, 2e et 1er échelons passent comme adjudant-chef.

Tandis que les agents des douanes de constatations de classe exceptionnelle 3e, 2e et 1er échelons ainsi que les agents de constatations de 1re classe 3e, 2e et 1er échelons, répondent présents au grade d’adjudant.

Les agents de constatations de 2e classe 4e, 3e et 2e échelons seront appelés sergents chefs. Enfin, les agents de constatations de 2e classe 1er échelon et ceux de 3e classe 6e, 5e, 4e, 3e 2e et 1er échelons sont désormais des sergents.

El Hadj A.B. HAIDARA

