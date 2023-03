La Douane malienne : Éclaboussée par des scandales de corruption

Des scandales à répétition écornent la réputation de la Douane malienne censée être une omnipotente administration fiscale au sein des services de recouvrement et de l’assiette de l’État. Censée rehausser les performances de la Douane malienne ; protéger l’économie nationale ; contrôler les flux commerciaux et renflouer les caisses du Trésor public, les gabelous n’en font qu’à leur guise. Image surfaite ou produit d’une exagération collective ? En tout cas, l’opinion, elle, sait parfois se montrer intraitable dans ses jugements.

« La Douane malienne? Un des milieux les plus corrompus que les Maliens connaissent. Il ne s’agit pas du simple douanier qui fait passer quelqu’un pour un savon ou un paquet de cigarettes. Il s’agit plutôt des douaniers en chef qui brassent des milliards avec la bienveillance de l’État. Il s’agit des fausses déclarations, des disparitions de chèques, des containers et bien d’autres colis qui disparaissent dans les services des douanes du Mali sans laisser de trace ».

Ce « tag au vitriol » (il en existe des milliers d’autres) laissé sur notre compte mail par un internaute résume toute l’image négative que peut véhiculer la Douane du Mali. « Les douaniers n’aiment pas partir à la retraite et rêvent d’être mutés à la Direction générale de la Douane! », s’amusent-ils à dire eux-mêmes. C’est que même brève, une carrière à la Direction générale de la Douane malienne fait rêver de nombreux gabelous maliens tentés par l’ascension sociale. L’enrichissement rapide et conséquent de certains agents et cadres douaniers fait tache d’huile et a parfois valeur d’exemple.

Après un séjour en prison, certains gabelous au niveau de la Douane en sont sortis, désormais persuadés « d’avoir mérité de jouir des biens mal acquis ». Ces gabelous en tirent plusieurs fois le « gros lot » grâce à leur poste au niveau des postes stratégiques de la Douane. Des postes «juteux », voire des « machines à cash».

Sur les disparitions de chèque, les fausses déclarations et les containers dédouanés sans subir les vérifications d’usage, des gabelous de la Direction générale de la Douane malienne touchent de mirobolantes sommes d’argent. « Mais avant de me faire prendre, j’aurai largement eu le temps de mettre ma famille à l’abri du besoin pour les cinquante prochaines années ! », clament certains d’entre eux sans le moindre état d’âme. C’est d’ailleurs ce qui justifie les fausses déclarations sur la valeur au niveau du cordon douanier. En chiffre, il y a un chèque de 5 milliards de francs CFA qui a récemment disparu à la Douane malienne. Symptomatique du mal qui ronge l’institution douanière, l’enrichissement fulgurant d’agents et de cadres au niveau de la Direction de la Douane malienne fait scandale. « Il est indécent et honteux que des agents et cadres des douanes, qui entament à peine une carrière, puissent mener un fastueux train de vie, rouler en carrosse et s’acheter des résidences haut standing sans rendre des comptes », réagissent des responsables de l’administration malienne. La corruption étalée impunément au grand jour est-elle pour autant l’avatar exclusif de cette Direction générale de la Douane du Mali?

L’omerta, une règle d’or

« La corruption est là, elle existe, mais pas avec les proportions qu’on lui prête. Il serait en effet erroné de se focaliser uniquement sur la Douane et oublier des nids de corruption encore plus importants », avertit ledit haut responsable avant d’indiquer : « À des degrés variables, toutes les Douanes du monde sont touchées par la corruption. Je ne dis pas que chez nous la corruption est moins importante et moins grave ; je dis que les grosses commissions sont à chercher plutôt dans des secteurs comme l’énergie, les mines, les gros marchés de travaux publics, etc. ».

Les Douanes ont beau être aux avant-postes d’une économie mono-exportatrice, importatrice de presque tout (les importations ont dépassé les 50 milliards de FCFA en 2022), elles demeurent néanmoins à la « périphérie » de la grande corruption. « Seulement 13% des importations passent réellement sous le nez des Douanes », souligne notre haut responsable dans un accès de colère avant d’ajouter, amer : « Les 87% qui restent et qui représentent essentiellement les biens d’équipements leur échappent complètement et font l’objet de tractations à un autre niveau ».

Même devenu depuis longtemps un secret de polichinelle, la corruption au niveau des Douanes maliennes ne fait pas moins grincer des dents. Pourtant, il est presque tabou d’en parler, et dans le « milieu », l’omerta (loi du silence dans la mafia sicilienne) est une règle d’or, voire une règle de survie. Le sort réservé aux rares « gorges chaudes » de l’affaire dite de « coulage du pétrole » à la Direction générale des Douanes du Mali aura servi d’exemple. Et depuis qu’en 2006, sous le règne du feu Colonel Cheick Kéita, ils ont osé faire éclater l’esclandre des fonds spéciaux, tous les chefs de service des Douanes ont vu leur monde s’écrouler. Cette affaire de fonds spéciaux, qui fait référence au scandale de la perception des droits et taxes sur les produits pétroliers et qui, entre 2008 et 2009, a creusé un trou de 13,51 milliards de FCFA au niveau de la caisse du Bureau des produits pétroliers, n’est pas à ce jour encore tirée au clair. Les containers bourrés de marchandises diverses, drogue, véhicules, armes, etc. alimentent en réalité les circuits de la contrebande au Mali, avec la bienveillante complicité de certains douaniers. Et le fléau persiste à un tel rythme que chacun « garde la tête sous l’eau », sous peine de ne pas se retrouver au « placard » ou à la retraite anticipée.

« Je vis depuis lors comme un ermite », avoue notre haut responsable. Suspendu de leurs fonctions, pour trafic de marchandises, faux et usage de faux, certains gabelous réintègrent aujourd’hui les rangs des Douanes maliennes sous les « feux roulants » de la Direction, et bénéficient de promotion.

Face à la gabegie ambiante à la Direction générale de la Douane et à l’affairisme du clan qui la dirige, doit-on s’emmurer dans un silence pour éviter les foudres de sa colère ? Heureux ceux qui se posent encore cette question, car il y a longtemps que l’oligarchie douanière au niveau de la Direction générale de la Douane du Mali a anesthésié les convictions moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Et partout, c’est le même constat : motus et bouche cousue, et personne pour dénoncer cette corruption à la pelle et cette mauvaise gouvernance. On reste de marbre face à la gestion clanique des cadres de la Douane, mais surtout face à cette gabegie ambiante qui hypothèque l’avenir des Maliens. Et partout, c’est le même silence assourdissant, parce que le tout-puissant patron de la Douane, l’inspecteur général Amadou Konaté, verse des liasses dans leur escarcelle. Il faut donc applaudir ses faiblesses et tolérer ses fantasmes. Et ce n’est pas un hasard si le ministre Alhousséni Sanou a adressé une lettre de félicitations au Dg de la Douane du Mali. Sinon comment comprendre, entre autres, la disparation d’un chèque de 5 milliards FCFA à la Douane du Mali ; les fausses déclarations réalisées au niveau du cordon douanier du Mali ainsi que les fausses réalisations de recettes au titre de l’exercice 2022 et communiquer au bout du compte de vrais faux chiffres.

Nous y reviendrons !

Arouna Traoré

