Saisie de drogue : Le grand coup de filet de la BMI de Bamako

La promotion 1996-1997 de l’Ecole centrale pour l’industrie, le commerce et l’administration (Ecica) a de quoi à être fière d’un de ses éléments : le lieutenant-colonel Zan dit Zakaria Coulibaly, chef de la Brigade mobile d’intervention de Bamako (BMI). Son service vient de réaliser un grand coup en saisissant plus de quatre vingt six kilogrammes de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à des centaines de millions de F CFA.

Comment cet exploit a été réalisé ? Et quel est son secret ? Nous avons rencontré le chef BMI à son bureau sis à Faladiè : “Il ne me plait pas du tout de parler de moi-même. Un cadre s’impose par ses actes. Mais compte tenu du contexte, je me trouve dans l’obligation de vous recevoir. Tout d’abord je tiens à préciser que la BMI est un service qui a sa particularité par rapport à sa situation géographique.

Cette grande saisie est consécutive à l’exploitation minutieuse de notre réseau d’informations. Comme le véhicule venait d’une de nos régions, il fallait l’attendre dans notre zone d’intervention pour l’intercepter. Les premières fouilles à l’ancien poste de Niamana n’ont rien donné. Mais puisque nous avons confiance à notre réseau de renseignements, le véhicule a été conduit au bureau. Un tôlier nous a permis de faire la grosse découverte de plusieurs paquets de cannabis dissimilés entre les chaises arrières et le coffre. Mon secret résulte de l’amour du travail et la bonne collaboration avec mes éléments”.

Le directeur général des douanes, l’Inspecteur Général Amadou onaté, a rappelé que les missions de la douane vont aujourd’hui au-delà de l’alimentation des caisses de l’Etat. Elle a aussi le devoir de protéger les populations. C’est-à-dire que cet exploit de la BMI s’inscrit dans ce cadre parce que les produits prohibés saisis destinés à la consommation constituent un danger pour la population.

Un parcours exemplaire

Brillamment sorti de l’Ecica en 1997, Zan dit Zakaria Coulibaly intègre la fonction publique en 2002, après avoir passé cinq ans dans un bureau de transit. Il est affecté au nord pour servir à Gao, Tessalit et Kidal comme chef d’escouade et chef de brigade.

De 2007 à 2011, il séjourne à Bla dans la région de Ségou comme chef de poste. Ensuite il dirige les deux bureaux des douanes de Badogo et Flamana dans le cercle de Yanfolila. C’est de là qu’il bénéficie d’une bourse d’études pour l’Institut de formation douanière de Casablanca au Maroc. A son retour, en 2018 Zan dit Zakaria Coulibaly est nommé chef BMI à Kayes. Il y passe deux ans pour ensuite être nommé chef de section recherche de la direction régionale des douanes de Sikasso. Ses compétences et son engagement le propulsent au bureau des produits pétroliers comme chef de brigade adjoint. Depuis novembre 2023, il dirige la BMI de Bamako, auparavant il avait fait un tour à Diboly en qualité de chef de visite.

Est-il à son premier coup d’éclat de sa carrière ? “Non, à Bla j’ai saisi des tonnes de cannabis”, répond-il.

Faudrait-il rappeler que le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou a instruit au directeur général des douanes trois orientations : la mobilisation des ressources, la lutte contre la fraude, la mise en œuvre des réformes. Et la BMI vient d’apporter une réponse appropriée à la deuxième orientation.

Sinon ses missions se résument à l’appréhension de tout véhicule qui entre en contre bande, et à la conduite des véhicules dans les bureaux de dédouanement. Cette dernière mission a tendance à disparaitre, et la lutte contre la fraude est devenue la pierre angulaire des services de douanes.

O . Roger Sissoko

Commentaires via Facebook :