L’œuf, en tant qu’aliment essentiel pour la santé, est prisé par les Maliens surtout les Bamakois. De plus en plus le prix de l’alvéole ne cesse de grimper sur le marché. Qu’est-ce qui explique cette envole des prix ? Certains aviculteurs tentent de donner des explications.

Il existe plusieurs types d’œufs : caille, cane, oie, autruche, etc. Les œufs de poissons, comme le caviar, ou de certains reptiles, comme l’iguane vert sont également consommés. Toutefois, leur utilisation est très différente de celle des œufs de volaille.

Au Mali, les œufs les plus consommés sont les œufs de poule. Depuis un certain temps on constante une augmentation de prix des œufs sur le marché. Cette hausse s’explique par plusieurs raisons, un manque de produits sur le marché lié à la grippe aviaire, qui décime les élevages, ce qui a fait que le prix s’envole.

Présentement, le prix de l’alvéole est passé de 1900 F CFA à 2500 F CFA, voire à 3500 F CFA par endroits. Mais les acteurs de la filière expliquent cette cherté par la mauvaise récolte de céréales surtout le maïs de l’année dernière et le manque d’encadrement des aviculteurs.

Boubacar Koné, éleveur des poules, “le problème, c’est qu’on n’arrive plus à couvrir les frais d’alimentation de nos poules sans oublier l’énergie qui coûte très chère. Voilà les raisons pour lesquelles le prix de l’alvéole est cher”.

“Le maïs était vendu à 14 000 F CFA le sac de 50 kilos. Actuellement, il est cédé à 25 000 F CFA. Et le sac de 50 kilos de Bou Nafama qui était à 6 000 F CFA est maintenant cédé à 10 000 F CFA. Idem pour le tourteau qui était à 11 000 F CFA est actuellement vendu à 20 000 F CFA”, explique Moussa Kéita, un autre éleveur.

La consommation des œufs est très bonne pour la santé à en croire des médecins. Selon Dr. Coulibaly, les œufs fournissent des protéines de qualité et aident à maintenir les muscles en forme. “Les œufs font sans aucun doute partie d’un régime alimentaire équilibré et varié. L’œuf contient des vitamines importantes (A, D, B2, B12) ainsi que des minéraux (fer, zinc, sélénium)”, note Dr. Coulibaly.

A l’en croire les œufs de catégorie A ou œuf frais sont dits “consommation” et sont les seuls destinés aux consommateurs. Cependant, dans cette catégorie A, on retrouve les œufs de batterie, les œufs de poules élevées en plein air et les œufs bio. “L’œuf est un aliment sain et nutritif et un aliment de base aux mille usages. Les œufs sont riches en nutritifs. Ils fournissent presque tous les nutriments dont l’organisme a besoin. Ils contiennent des nutriments rares comme les vitamines D, B12 et l’iode minéral. Ils contiennent des protéines de la plus haute qualité, de bons gras insaturés, plusieurs vitamines et minéraux, des antioxydants et une foule d’autres éléments nutritifs bénéfiques. Les œufs contiennent en quantité élevée l’acide gras oméga-3 ainsi que des vitamines liposolubles telles que les vitamines A et E”, ajoute-t-il.

Dr. Camara, médecin généraliste conseille sur les risques à trop consommer les œufs. Il prescrit qu’un adulte en bonne santé doit consommer 5 à 6 œufs par semaine. “Pas plus. Et pour les enfants avant l’âge d’un an un demi-œuf par jour jusqu’à l’âge de 10 ans. Un œuf par jour à partir de 10 ans pour les enfants. Quant aux adolescents, ils peuvent consommer autant d’œufs que les adultes s’ils le souhaitent”, dit-il.

Mariam Dramé

(Stagiaire)

