Suspension de l’opération spéciale viande bovine 2021 : Des mesures correctives attendues ce mardi

Depuis de plus de 72 heures, nous assistons à une rareté ou l’absence totale de viande dans nos marchés à Bamako et Kati. Cela malgré, l’accord signé entre le Gouvernement de la transition et les Syndicats des bouchers sur la diminution des prix du kilo de la viande bovine, à travers une opération spéciale viande bovine 2021 pour une durée de 2 mois renouvelable. Dans un communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce rendu public le 4 août dernier, le ministre a eu le regret d’informer les consommateurs maliens de l’arrêt unilatéral des opérations d’abattage par l’un des syndicats signataires du protocole d’accord relatif à la commercialisation de la viande bovine à Bamako et Kati, en dépit de la poursuite du paiement de la subvention s’effectuant dans le cadre du respect strict de la procédure budgétaire en vigueur dans notre pays.

Face à cette situation, selon le communiqué, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a décidé de suspendre l’opération spéciale viande bovine 2021, jusqu’à nouvel ordre, à compter du 4 août 2021. Toutefois, le communiqué précise que des mesures correctives seront prises à l’issue de la session extraordinaire du Conseil national des prix, prévue pour le mardi 10 août 2021 en vue de parvenir à un prix consensuel de la viande bovine.

AMTouré

Commentaires via Facebook :